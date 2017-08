Interimmer krijgt soms onterecht 22% minder loon

Hermien Vanoost

Wettelijk gezien is het simpel: als uitzendkracht heb je hetzelfde sociaal statuut en geniet je dezelfde sociale voordelen als elke andere werknemer. Je bouwt dus ook pensioenrechten op, ontvangt vakantiegeld en indien nodig krijg je een ziekte-uitkering. Maar wat zegt de praktijk?

Verlof

Ook als uitzendkracht heb je recht op betaald verlof en (enkel en dubbel) vakantiegeld. Hoeveel vakantiedagen je kunt nemen, hangt af van het aantal dagen dat je in het voorgaande jaar gewerkt hebt. Als je je dagen wil opnemen, moet je dit bespreken met het uitzendkantoor en het bedrijf waar je werkt. Let wel, zeker als je voor een beperkte periode in het bedrijf werkt, zullen die niet happig zijn om verlof toe te staan.



Loon

In principe zou je exact hetzelfde loon moeten krijgen als je collega die vast in dienst is, even oud is en evenveel ervaring heeft. Een studie van ACV en het onderzoeksinstituut Hiva (KULeuven), gepubliceerd in 2014, stelt dat in vraag. De conclusie van de onderzoekers is dat een uitzendkracht gemiddeld 22 procent minder ontvangt dan een vaste werknemer. Veel uitzendkrachten die aan de enquête deelnamen, gaven spontaan al aan dat hun loon lager ligt dan dat van de collega's die vast in dienst zijn en dat ze bijkomende voordelen zoals ecocheques of een bonus niet kregen.



Pensioen

Ook als uitzendkracht bouw je tijdens je loopbaan een pensioen op. Het uitzendkantoor betaalt daarvoor de nodige sociale bijdragen. In sommige sectoren hebben werknemers ook recht op een aanvullend pensioen. Dat wordt dan gestort in een sectoraal pensioenfonds. In de uitzendsector bestaat zo'n sectorfonds niet. Daarom krijgen uitzendkrachten de pensioenpremie bij hun loon uitbetaald.



Eindejaarspremie

Heb je tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017 minstens 494 uren als uitzendkracht gewerkt (= 65 dagen van 7,6 uur), dan heb je recht op een eindejaarspremie. Die arbeidsdagen mogen bij verschillende uitzendkantoren en bedrijven gepresteerd zijn. De premie bedraagt 8,33 procent van de brutolonen die je tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017 verdiend hebt.



Ziekte-uitkering

Word je ziek tijdens je uitzendopdracht en werk je langer dan een maand bij hetzelfde uitzendkantoor, dan heb je recht op gewaarborgd loon (betaald door het uitzendkantoor). Kan je er geen aanspraak op maken, dan val je terug op een ziekte-uitkering van het ziekenfonds (= 60% van je brutoloon). Dat is ook het geval wanneer je contract voorbij is. Ben je langer dan een maand ziek, dan heb je gedurende drie maanden recht op een vergoeding van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.



Bevallingsrust/geboorteverlof

Zwangere vrouwen die als uitzendkracht aan de slag zijn, genieten eveneens ontslagbescherming. Dat betekent dat het uitzendkantoor je tot een maand na je bevallingrust niet mag ontslaan omwille van je zwangerschap of bevalling. Gebeurt dit wel, dan heb je recht op een bijzondere vergoeding van zes maanden loon. Let wel, een contract dat ten einde loop is niet hetzelfde als ontslag! Tijdens je bevallingsrust (15 weken) krijg je een uitkering van het ziekenfonds. Papa's en meemama's die als uitzendkracht werken, hebben recht op 10 dagen verlof na de geboorte. Dat is evenveel als wanneer ze vast in dienst zouden zijn.



