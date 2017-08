Meer interimjobs, maar ook meer kans op misbruik?

Hermien Vanoost

26/08/17 - 08u00 Bron: vacature.com

© Shutterstock.

De regering Michel laat geen kans onbenut om nieuwe jobs, jobs, jobs te creëren. Goed nieuws natuurlijk, al is de vraag of het wel altijd om even kwalitatieve jobs gaat. Wat moeten we bijvoorbeeld denken van het snelgroeiende leger uitzendkrachten?

652.338 Belgen (waarvan 232.919 jobstudenten) werkten in 2016 minstens één dag als uitzendkracht, maar liefst 22 procent meer dan in 2013. Dat de economie aantrekt, is zonder twijfel een belangrijke verklaring. Uitzendkrachten zijn immers de eersten die werkgevers binnenhalen wanneer de zaken weer beginnen te draaien. Toch is dat maar een stukje van het verhaal. Want kijk je naar de trendlijn op lange termijn, dan zie je behalve enkele knikjes in crisistijd - uitzendkrachten staan als eersten op straat wanneer het tegenzit - een aanhoudende stijging van de uitzendarbeid.



Vraag naar flexibiliteit

Die vaststelling doet vermoeden dat werkgevers over de jaren heen steeds makkelijker uitzendkrachten in huis zijn gaan halen. "Klopt", reageert HERWIG MUYLDERMANS, algemeen directeur van sectororganisatie Federgon. "Voor de instroom in de bedrijven is de uitzendsector erg belangrijk geworden. Dat komt omdat bedrijven meer dan ooit op zoek zijn naar flexibiliteit. Voor hun corebusiness werken ze met vaste medewerkers, voor de rest doen ze beroep op flexibele krachten: zelfstandigen, onderaannemers én uitzendkrachten. Die trend zie ik niet meer keren, integendeel." Het is een ontwikkeling die alvast de vakbonden zorgen baart. Want meer uitzendwerk komt volgens hen vooral neer op meer onzekerheid. "Hoe je het draait of keert, uitzendwerk is geen stabiele arbeid", zegt LBC-vakbondssecretaris PAUL BUEKENHOUT. "Het geeft medewerkers te weinig perspectieven. Zeker in deze economisch gunstigere tijden begrijp ik niet waarom werkgevers niet in meer volwaardige jobs investeren. Ze willen toch bekwame werknemers?" Hij verwijst naar de situatie op de luchthaven. Dat veel jobs er niet ingevuld raken, heeft volgens hem met de interimcontracten te maken. "Ik ken verschillende jongeren die er gestart zijn, maar na een interimcontract van enkele maanden weer zijn afgehaakt. Ze hadden het gevoel dat het bedrijf niet in hen investeerde, dat ze tweederangs waren." Muyldermans zelf ziet de evolutie eerder positief in. Uitzendwerk is volgens hem vooral een manier om veel ervaringen op te doen, interessant voor schoolverlaters maar zeker ook voor werkzoekenden die moeilijker aansluiting vinden op de arbeidsmarkt, zoals laaggeschoolden en vijftigplussers. "Een contract van bepaalde duur speelt net in het voordeel van die kwetsbare groepen. Het risico voor de werkgever is minder groot, waardoor hij hen makkelijker een kans zal geven. Bovendien zien we dat al naargelang de conjunctuur 40 tot 60 procent van de uitzendkrachten vast in dienst wordt genomen."



Uitzendkracht met vast contract

Die andere kritiek - dat uitzendarbeid onzekerheid brengt - kan Muyldermans in zeker zin begrijpen. Toch denkt hij dat we daar hoe langer hoe meer mee zullen moeten leren leven. "Bedrijven, en de context waarin ze werken, evolueren vandaag zo snel dat je sowieso niet meer van jobzekerheid kunt spreken. Zelfs een vast contract geeft je geen garanties meer." Om die reden kijkt hij uit naar de komst van de uitzendovereenkomst van onbepaalde duur, zoals opgenomen in de Wet Peeters. Uitzendkrachten hoppen dan nog steeds van de ene naar de andere interimopdracht, maar doen dat wel in dienst van het uitzendkantoor. Zo ervaren ze meer loon- en loopbaanzekerheid. "Voor de werkgever betekent het ook een win, want die krijgt meer continuïteit op de vloer. Hij zal steeds op diezelfde vaste pool van uitzendkrachten kunnen rekenen. Dat systeem zie je nu al in het buitenland, waar soms 10 tot 15 procent van de uitzendkrachten op die manier aan het werk is."



Hoe mooi het flexibiliseringsverhaal ook klinkt, bij de vakbonden zijn ze er niet helemaal gerust in. Zij vrezen dat het de deur naar misbruik zal openzetten. "Ik geloof graag dat uitzendwerk een springplank is," zegt Buekenhout, "alleen... de wetgeving telt nu al te veel achterpoortjes, wat zal dat geven als je nog meer flexibiliseert? Wat de sector vooral nodig heeft, is een eenvoudigere maar strikte juridische regeling die ervoor zorgt dat uitzendkrachten sneller in een vaste tewerkstelling komen. Nu lijkt het soms dat werkgevers uitzendkrachten tot in de eeuwigheid kunnen 'testen'."



Deur naar misbruik open?

Buekenhout verwijst onder meer naar de VRT-reportage van enkele maanden geleden over DHL Aviation. Die bracht aan het licht dat 250 uitzendkrachten weken- tot maandenlang met dagcontracten werken, terwijl dat eigenlijk maar in specifieke situaties toegelaten is. "Je moet weten dat we hierover al sinds 2014 brieven schrijven naar de sociale inspectie, zonder veel reactie", zegt Buekenhout. "Ik ben blij om te zien dat het overleg nu toch op gang komt." Op vraag van minister van Werk Peeters is ook Federgon intussen aan een onderzoek begonnen. Dat moet duidelijk maken of het bestaande systeem van zelfregulering voldoende is om misbruik in de sector tegen te gaan. "Dat is misschien nog het meest opmerkelijke van de zaak", vindt Muyldermans. "In principe bestaan er vandaag al wettelijke instrumenten om misbruik aan te kaarten, waar ook de vakbonden hun rol in kunnen spelen. Het gebruik van dagcontracten moet bijvoorbeeld elke zes maanden op de ondernemingsraad besproken worden. Is er iets loos, dan kan het dossier op het paritair comité van de sector behandeld worden. Die mogelijkheden zijn intussen al drie jaar voorhanden, toch stel ik vast dat er amper een zaak in die zin is aangebracht. Hoe komt dat?"



Waar mag uitzendwerk?

Volgens de letter van de wet is uitzendwerk alleen toegelaten om:

- een vaste werknemer te vervangen (bv. bij zwangerschap)

- tijdelijke pieken in werk op te vangen

- uitzonderlijk werk uit te voeren

- als opstapje om een werknemer vast in dienst te nemen ('instroom')



Lees ook:

Kan je werkbaar werken tot aan je pensioen?

De 12 werkhervormingen van Kris Peeters

Nieuwe wet 'Werkbaar en Wendbaar Werk': wat verandert er concreet op de werkvloer?



Bron: vacature.com.