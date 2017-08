Dit zijn de 10 grootste fouten die je kan maken tijdens een sollicitatie

Kristina Rybouchkina

Dacht je dat je een goede sollicitatie achter de rug had, maar ben je toch niet aangenomen? Misschien heb je onbewust een van onderstaande sollicitatiefouten gemaakt. Vijf recruiters verklappen waar je op moet letten om je droomjob in de wacht te slepen.

1. Je verstuurt de verkeerde motivatiebrief

'Wij ontvangen af en toe motivatiebrieven die gericht zijn aan andere bedrijven', glimlacht Leentje Claeys, recruitment manager bij Thomas Cook. 'Als je online solliciteert, is het gemakkelijk om het verkeerde bestand te uploaden. Let daar dus goed mee op. 't Is niet dat je dan volledig bent afgeschreven, maar als recruiter ga je je toch vragen stellen.'



2. Je hebt niets voorbereid

Leentje Claeys: 'Verdiep je voor je op gesprek komt in de core business van het bedrijf. Zorg dat je weet wat de firma precies doet en bekijk de website zodat je mee bent met de nieuwste ontwikkelingen. Dat is het minste dat je kan doen om je voor te bereiden. Anders kom je niet echt geïnteresseerd over.'



3. Je weet niet wat je wil

Carolien Dewitte, hr-verantwoordelijke bij Dewaele Vastgoedgroep: 'Tijdens de sollicitatie moet je bewijzen dat je echt gemotiveerd bent om die éne vacature in te vullen. Soms vermelden kandidaten dat ze ook openstaan voor andere jobs binnen het bedrijf. Voor mij is dat geen goed teken. Dat toont dat je niet weet wat je wil en dat je niet voor de volle 100% overtuigd bent van de functie waarvoor je solliciteert.'



4. Je overdrijft

Je kwaliteiten overdrijven is volgens Carolien Dewitte evenmin een goed idee. 'Schrijf je op je cv dat je manager bent geweest, dan liggen de verwachtingen hoog. Als tijdens het gesprek blijkt dat die titel de lading niet dekt... Tja, dan val je door de mand. Het heeft ook geen zin om je successen aan te dikken. Zeker bij commerciële functies komen kandidaten al eens aandraven met verhalen over deals die ze volledig op eigen houtje hebben binnengehaald. Ze vergeten echter dat bedrijven referenties checken. We hebben liever iemand die eerlijk is.'



5. Je begint over je salaris

'Het komt erg negatief over als je tijdens een eerste gesprek over je loon begint', vindt Walter Schoonvaere, hr-manager bij Stadsbader. 'Wil je een goede indruk maken, wacht dan tot je potentiële werkgever het onderwerp zelf aansnijdt. Gebeurt dat niet, wacht dan tot de volgende sollicitatieronde om daarover te onderhandelen.'



6. Je bent te relaxed

Walter Schoonvaere: 'Daarnaast is het belangrijk om steeds professioneel te blijven tijdens een sollicitatie. Dat is tenslotte een formele gelegenheid. Heb je een goede klik met je gesprekspartner? Fantastisch, maar trap niet in de valkuil om te joviaal te worden.'



7. Je kent de bedrijfscultuur niet

'Elke firma heeft een eigen cultuur en filosofie', vertelt Karen Sterck, hr-manager bij Triodos Bank. 'Zo investeert onze bank enkel in duurzame projecten met een maatschappelijke impact. Als je hier komt solliciteren moet je dat niet alleen weten, je moet ook een connectie hebben met onze missie Anders ga je je niet thuis voelen in het bedrijf. Het kan nooit kwaad om enkele voorbeelden uit je privéleven aan te halen om aan te tonen dat je dezelfde waarden uitdraagt.'



8. Je hebt niet geleerd uit het verleden

Karen Sterck: 'Wees niet te negatief over je vorige werkgever. Misschien ben je ontslagen en vind je dat onterecht, of misschien ben je vertrokken omdat de manier van werken jou niet lag. Dat mag je eerlijk zeggen. Maar focus je vooral op de lessen die je daaruit hebt getrokken. Toon dat je hebt nagedacht over wat er in het verleden is gebeurd en dat je weet hoe je soortgelijke problemen in de toekomst kan vermijden.'



9. Je draagt de verkeerde kledij

'Kleed je voor een sollicitatie volgens de dresscode van het bedrijf', adviseert Luc De Donder, chief hr bij Van Marcke. 'Hier kwam onlangs iemand toe in pak en das, maar toen hij zag dat niemand van de directie een das droeg, heeft hij die meteen uitgedaan. Dat was niet per se nodig, maar het was wel mooi opgemerkt. Een kostuum hoeft trouwens meestal niet. Zorg er gewoon voor dat het netjes en professioneel blijft.'



10. Te weinig of te veel vragen

Luc De Donder: 'Op het einde van het gesprek krijg je ongetwijfeld de vraag of jij nog iets wil weten. Op die manier geeft de recruiter aan dat het gesprek bijna afgerond is. Sta je met je mond vol tanden, dan kom je niet geïnteresseerd over. Maar stel je vraag na vraag na vraag na vraag, dan kan dat irritatie opwekken. Zoek daar dus de gulden middenweg. Een tweetal vragen zijn perfect. Informeer bijvoorbeeld naar plannen om een nieuw product te lanceren. Je mag ook gerust naar de vakantieperiodes polsen, maar kleed die vraag wel goed in. Als je wil weten of het mogelijk is om verlof te nemen tijdens de schoolvakanties, vermeld er dan bij dat je dat vraagt omwille van de kinderopvang, of omdat je partner een collectieve verlofperiode heeft.'



