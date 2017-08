Bedrijfswagen blijft populairste extralegaal voordeel

Caroline Stevens

De vergoeding die bedrijven hun werknemers betalen voor geleverde prestaties bestaat vandaag niet alleen uit het loon. Steeds meer werkgevers kiezen ervoor het totale verloningspakket uit te breiden met extralegale voordelen.

De tijd dat je als werknemer enkel beloond werd met een salaris is al lang voorbij. Flexibele verloning is steeds meer in opmars. Steeds meer bedrijven bieden hun personeel ook de kans om (een deel van) hun loonpakket zelf samen te stellen. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Worx. Het Flex Income Plan® (FIP) werd tien jaar geleden ingevoerd en geeft werknemers de kans om zelf - gedeeltelijk - te bepalen voor welke extralegale voordelen ze kiezen. In 2015 kregen slechts 6.207 werknemers van hun werkgever deze mogelijkheid aangeboden; in 2016 steeg dit tot 12.276 werknemers. Dat is bijna een verdubbeling.



Hieronder vind je de vijf populairste extralegale voordelen.



1. Bedrijfswagen

Als een Belgische werknemer het voor het kiezen heeft, dan blijft de bedrijfswagen met stip het populairste extralegaal voordeel. Bijna 60% van de werknemers die gebruik kunnen maken van een FIP-budget, kozen voor de auto. In totaal werd 45.75% van de flexibele verloning besteed aan bedrijfswagens. Mannen (47.58%) besteden iets meer aan hun autobudget dan vrouwen (42.72%). Opvallende vaststelling: bij werknemers jonger dan 25 jaar is de bedrijfswagen minder gegeerd: slechts 20.53% van de -25 jarigen kiest voor de auto. Bij oudere werknemers ligt dit tussen de 41.1 en 47.12%. Niet alleen beschikken jongere werknemers over minder budget om een auto te kiezen, zij hebben vaak ook gewoon minder interesse. Jongere werknemers opteren bewuster voor andere vervoersmiddelen zoals het openbaar vervoer of de fiets.



2. Bijkomend verlof

Het tweede meest gekozen extralegaal voordeel is extra vakantiedagen. Zowat 45.91% van de werknemers die hun loonpakket deels zelf mogen samenstellen, kiest voor bijkomend verlof. Vooral vrouwen (5.62%) gaan sneller hun budget spenderen aan verlofdagen dan mannen (2.56%). Waarschijnlijk omdat vrouwen het belangrijk vinden meer quality time te hebben voor hun gezin.



3. Pensioensparen

Maar de Belg denkt ook op langere termijn als hij kiest voor bepaalde extralegale voordelen. Zo kiest 44.13% van de werknemers met een FIP-budget voor pensioensparen. Dit bedraagt slechts 4.66% van het totale beschikbare budget. Dat heeft vooral te maken met de beperking van het maximumbedrag van 940 € voor pensioensparen. Jongeren onder de 25 jaar besteden in verhouding dan weer meer aan pensioensparen (13.65%) dan oudere werknemers.



4. Tankkaart

Zo'n 1.429 werknemers of 18.86% van de werkende Belgen met een FIP-budget, koos in 2016 voor extra tankbudget.



5. Kinderbijslag

Bijkomende kinderbijslag vervolledigt het lijstje van populairste extralegale voordelen. Ruim 16.58% - vooral werknemers tussen 31 en 50 jaar - kiezen voor deze mogelijkheid. Dit is niet zo verwonderlijk vermits deze categorie met jonge of studerende kinderen zit.



Alhoewel het Flex Income Plan® nog niet bij alle bedrijven is ingeburgerd, kiezen veel werkgevers toch voor een flexibele verloning. Zo blijkt een groot deel van de 66.241 deelnemers aan onze Salarisenquête te genieten van extralegale voordelen.