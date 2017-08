Deeltijds werken is niet zonder gevolgen

Charlotte Van Hek

Steeds meer mensen kiezen voor deeltijds werken om hun gezin en carrière gecombineerd te krijgen. Toch is het geen stap die je onbezonnen neemt: een parttime job heeft belangrijke gevolgen voor je loon, je carrière, je sociale zekerheid en - op langere termijn - je pensioen. Wij helpen je een weloverwogen keuze te maken.

Parttime werken: wie doet het?

Maar liefst 27% van de werkende bevolking in België werkt deeltijds. Vooral vrouwen kiezen voor een parttime job: 44,4% van de werkende vrouwen en 10,6% van de mannen werkt parttime. Dit heeft te maken met het nog altijd aanwezige klassieke rollenpatroon waarin vrouwen meer voor de kinderen en het huishouden zorgen dan mannen, maar ook met het feit dat het soms niet mogelijk is om deeltijds aan de slag te gaan in jobs die hoofdzakelijk door mannen worden uitgeoefend. Technische jobs zoals ingenieur, bijvoorbeeld. Ook leidinggevende functies, waar vrouwen jammer genoeg nog steeds ondervertegenwoordigd zijn, staan niet bepaald bekend om hun flexibiliteit als het op deeltijds werken aankomt.



Toch zijn er genoeg sectoren waarin het meer vanzelfsprekend is om deeltijds te werken. De sector met het grootste aandeel parttime werk is de menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, gevolgd de restaurant- en hotelsector. Ook administratief medewerker is een klassiek voorbeeld van een job waarin parttime werken schering en inslag is, en de meeste jobs in een shiftensysteem kunnen ook deeltijds gedaan worden. Houd dus je ogen open voor vacatures voor verplegers, maatschappelijk werkers, (logistiek) bediendes, jobs in de horeca, administratief medewerkers, callcenter medewerkers, verkopers en helpdeskmedewerkers.



Waarom?

Maar waarom kiezen mensen nu voor een parttime job? De belangrijkste redenen voor werknemers om hun fulltime job vaarwel te zeggen zijn persoonlijke of familiale redenen (23,7%) en de zorg voor kinderen of andere afhankelijke personen (20,3%). Ook wordt soms de gewenste job niet fulltime aangeboden (17,4%), of kunnen mensen simpelweg geen voltijds werk vinden (8,6%).



De gevolgen

Voor velen kan parttime werken een uitkomst zijn, maar er zitten ook zeker (financiële) gevolgen aan verbonden. Zit je er zelf aan te denken om de stap te maken naar een parttime job? Wij geven hieronder een overzicht van zaken om over na te denken.



LOON

Wie minder uren werkt, verdient ook minder. Een lager loon is daarom een van de directe gevolgen van een parttime job. Ook wordt je vakantiegeld lager als je deeltijds gaat werken, en loop je het risico een aantal extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques, te verliezen.



SOCIALE ZEKERHEID

Als je werkloos wordt, zal je werkloosheidsuitkering berekend worden op het aantal gepresteerde werkdagen. Aangezien je als parttime werkkracht minder werkt dan de maximale arbeidsduur in de onderneming, heb je geen recht op een volledige werkloosheidsvergoeding.



PENSIOEN

Een volledige loopbaan bestaat uit 45 jaar voltijds gewerkte periodes. Aangezien je pensioen wordt berekend volgens het aantal gepresteerde jaren, zullen werknemers die niet voltijds werken de gevolgen hiervan zien op hun pensioen.



GEZONDHEIDSZORG

Alle werknemers dragen via afhoudingen op hun loon bij aan de ziekteverzekering. Als je bijdragen minder worden als gevolg van je parttime job, zal je zelf de aanvullende bijdragen moeten betalen aan de verzekering.



VAKANTIEDAGEN

Hoeveel vakantiedagen je hebt, hangt af van hoeveel je werkt. Als je letterlijk 50% werkt, heb je de helft minder vakantiedagen. De wettelijke feestdagen zijn wel hetzelfde voor voltijd en deeltijd werkers.



CARRIÈRE

Een hardnekkig vooroordeel is dat mensen die deeltijds werken hun ambities zijn vergeten. "Dat komt omdat werkgevers met erg stereotiepe gedachten in hun hoofd zitten," volgens Hermina Van Coillie, HR Research Expert bij Securex. Securex voerde de voorbije jaren verschillende studies uit om te onderzoeken waarin voltijdse en deeltijdse werknemers van elkaar verschillen. "Werkgevers gaan er vaak van uit dat mensen die niet elke dag komen werken, minder belang hechten aan hun job. Terwijl dat idee helemaal niet klopt." Maar ook al klopt het niet, het blijft een feit dat sommige werkgevers van mening zijn dat deeltijdse werknemers minder gefocust zijn op hun job en daarom die promotie of beroepsopleiding minder verdienen dan iemand die voltijds werkt.



Ook wordt van een deeltijdse werknemer vaak meer flexibiliteit verwacht. In bepaalde sectoren is deeltijds werk een verplichting maar zijn de werkuren en -plaatsen zo gespreid dat de voordelen (bijvoorbeeld: meer tijd voor het privéleven) wegvallen. Vraag je in zo'n geval af wat je daadwerkelijk aan die ene vrije dag hebt.



