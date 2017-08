Yes, diploma op zak! Maar wat zijn je rechten en plichten als starter?

Redactie vacature.com campus

Pas afgestudeerd? Proficiat, je bent voorgoed verlost van examens en eindwerken. Het minder goede nieuws is dat je als schoolverlater terechtkomt in een kluwen van administratieve regeltjes. Wij zetten je rechten en plichten op een rij, zodat je zorgeloos kan genieten van een welverdiende vakantie of een laatste studentenjob voor je begint te solliciteren.

Recht op een uitkering na 1 jaar

Heb je nog geen voltijdse job gevonden? Schrijf je zo snel mogelijk in bij de VDAB. Dat kan in je plaatselijk kantoor of gewoon online via 'Mijn loonbaan'. Eens je bent ingeschreven, begint je beroepsinschakelingstijd te lopen. Die duurt één jaar. Ben je jonger dan 25 en doe je voldoende inspanningen, maar slaag je er niet in om binnen dat jaar een job te vinden, dan kan je in aanmerking komen voor een inschakelingsuitkering. Bovendien behoud je je kinderbijslag als je ingeschreven staat als werkzoekende onder de 25.



Verplicht zoeken naar werk

Wil je liever thuis een sabbatjaar nemen of gaan reizen? Dan heeft het weinig zin om je op te geven als werkzoekende. Eens je geregistreerd staat bij de VDAB, krijg je namelijk begeleiding op maat. Je zal gecontacteerd worden met vacatures die aansluiten bij je profiel. Ga je daar niet op in, dan kan je een negatieve evaluatie krijgen en het recht op een inschakelingsuitkering verliezen. Trek je naar het buitenland om een opleiding of stage te volgen? Dat is iets anders. Dan kan je een vrijstelling aanvragen bij de RVA, zodat de beroepsinschakelingstijd blijft lopen.



Recht op een vakantiejob tot 30 september

Heb je nog geen zin om je vleugels uit te slaan naar de 'echte' wereld? Geen probleem, in theorie heb je nog tot en met 30 september vakantie. Dat betekent dat je nog tot dan mag werken als jobstudent. Zelfs als je ingeschreven staat als werkzoekende. Het is geen slecht idee om van het voordelige studentenstatuut te genieten. Nu moet je namelijk maar een solidariteitsbijdrage van 2,71% van je brutoloon betalen. Ter vergelijking: zodra je aan de slag gaat in de privésector geef je 13,07% af. Bovendien worden je inkomsten als jobstudent niet belast. De voordelen gelden zo lang je onder de maximale duur- en inkomstengrenzen blijft, hou die dus goed in de gaten via 'Student at Work'. Weet wel dat je geen vast contract kan krijgen voor de job die je uitoefende als student. Een vakantiejob is tenslotte geen goedkope proefperiode. Wil je bedrijf je toch vast werk aanbieden, dan moet het takenpakket voldoende verschillen.



Recht op jeugdvakantie

Heb je wel al je eerste job beet? Als ambtenaar krijg je meteen een aantal vakantiedagen om naar uit te kijken. In de privésector heb je standaard vier weken betaald verlof, maar alleen als je het volledige voorgaande jaar gewerkt hebt. Omdat dat onmogelijk is voor schoolverlaters, is jeugdvakantie in het leven geroepen. Werk je minstens één maand in het jaar waarin je je diploma behaalde, dan heb je dankzij dat systeem toch recht op vier volledige weken verlof het jaar nadien. De dagen die je nog niet hebt opgebouwd bij je werkgever, krijg je uitbetaald via de RVA. De formulieren om je jeugdvakantie aan te vragen verkrijg je via je vakbond of de Hulpkas. Let wel, je ontvangt voor die periode geen bijkomend vakantiegeld en je jeugdvakantie-uitkering bedraagt maar 65% van je brutoloon.



Verplicht inschrijven bij een ziekenfonds

Eens je begint te werken - of zodra je 25 wordt - ben je niet langer ten laste van je ouders. Zij hebben dus geen recht meer op kindergeld. Om te vermijden dat ze later een flinke som moeten terugstorten, breng je je kinderbijslagfonds op de hoogte van je job. Daarnaast ben je verplicht om je aan te sluiten bij een mutualiteit, omdat je niet langer onder de ziekenkas van je ouders valt. Als je via je werk geen hospitalisatieverzekering krijgt, kan je er daarnaast zelf één afsluiten voor bijkomende dekking.



Oh nee, opnieuw werkloos...

Blijkt je eerste job je toch niet op het lijf geschreven te zijn? Of loopt de zoektocht minder vlot dan verwacht? Dat is niets om je over te schamen. Volgens het schoolverlatersrapport van de VDAB is 11% van de afgestudeerden een jaar later nog steeds of opnieuw werkloos. Als je weer werkzoekende wordt, schrijf je je gewoon opnieuw in bij de VDAB en neem je een kijkje in onze vacaturedatabank. Zeker voor knelpuntberoepen zoals techniekers, operatoren, schoonmakers, ingenieurs, ICT'ers en binnen de bouwsector vind je tal van mogelijkheden. Succes!



