Een maandloon van 3.400 à 3.500 euro volstaat om gelukkig te zijn

Redactie vacature.com

21/09/17 - 08u00 Bron: vacature.com

© Shutterstock.

Het is een cliché maar er blijkt toch een kern van waarheid in te zitten: met geld koop je geen geluk. Want zelfs op de werkvloer ben je met een hoger loon niet noodzakelijk gelukkig(er).

Over het algemeen is de Belg redelijk tevreden over zijn loon. Twee derde (67%) van de werkende Vlamingen zegt dat hun beloningspakket voldoet aan de behoeften. Zowat 62,2% meent ook dat hun totale beloningspakket in verhouding staat tot het werk dat zij verrichten. De meerderheid van de ondervraagden (66,3%) zou wel meer inspraak willen hebben bij de samenstelling van hun loonpakket. Dat blijkt uit een tweejaarlijkse rondvraag van HR-dienstverlener SD Worx.



3.401 euro

Dat wordt bevestigd in een peiling die onderzoeksbureau iVOX dit jaar in opdracht van vacature.com uitvoerde bij 2.000 werkende Vlamingen. 2 op 5 van de ondervraagden zeggen tevreden te zijn met hun maandloon. Dat bedraagt in België gemiddeld 3.401 euro bruto per maand. Toch vindt nog 1 op de 5 werknemers (21%) dat hij/zij best wel wat meer zou mogen verdienen.



Lees ook: hoeveel belgen verdienen meer dan 2100€ netto?



Geluksbarometer

Ook op de Britse 'Global Workforce Happiness Index' - die in 2016 bij meer dan 200.000 professionals peilt naar de werktevredenheid - prijkt België nog steeds op de tiende plaats in een ranking van 57 landen. Maar een paar jaar geleden stonden we nog in de top 3 van deze lijst. Dat betekent dat het geluksgevoel van de Belg gaandeweg toch gezakt is. Volgens de Happiness Barometer van verzekeraar AG Insurance (december 2016) geeft 65% van de Belgen zichzelf een gelukscore van 7 op 10. Het aantal 'zeer gelukkige' Belgen daalde van 36% naar 32%. Vooral onze veiligheid en de financiële tevredenheid hebben een flinke knauw gekregen. We zijn ook steeds meer bezorgd over hoe onze maatschappij evolueert.



Familiegeluk

De verzekeraar peilde ook naar wat ons gelukkig maakt. En wat blijkt? Voor de Belg is en blijft de eigen familie dé bepalende geluksfactor. Maar naar de toekomst moeten vooral de gezondheid en financiële situatie verbeteren. Slechts 23% van de ondervraagden slaagt erin het goede voornemen van 'meer sparen' waar te maken.



Hoger loon, meer geluk?

Maakt een hoger loon ook echt gelukkiger? Uit een recente peiling blijkt dat mensen die een jaarlijks inkomen hebben van ongeveer 42.000 € - omgerekend circa 3.500 euro bruto per maand - zich het gelukkigst voelen. Werknemers die 42.000 € verdienen zijn meer tevreden over verscheidene aspecten van hun leven: vrienden, gezondheid, vrije tijd,... Wie minder verdiende dan dat bedrag, voelde zich vaker gestresseerd door zijn of haar financiële situatie. Opvallend: vanaf een jaarinkomen boven 63.500 € daalde de gelukscore opnieuw. Wie even doordenkt, vindt de verklaring: wie zo veel geld verdient, klopt in de regel ook een behoorlijk aantal uren en dat gaat dan weer ten koste van het privéleven.



Niet alleen loon telt

Je gelukkig voelen op het werk, draait echt wel niet alleen om het loon. "Geld alleen maakt niet gelukkiger op het werk", zegt Paul Mc Donald van het bedrijf Robert Half, dat in oktober 2016 een studie uitvoerde bij 12.000 werknemers. Op de vraag: 'Wat maakt u het gelukkigst op het werk?' antwoordde de overgrote meerderheid: de bedrijfscultuur, respect en betrokkenheid. Niet zo verwonderlijk is dat senior executives, die een grote inspraak hebben bij de uitvoering van hun takenpakket, zichzelf een hoge gelukscore (84,4/100) toekennen. Zij worden op de voet gevolgd door managers, met een gelukscore van 75,7/100.



Ook de grootte van een onderneming speelt een rol. Werknemers van bedrijven met minder dan 10 personeelsleden voelen zich gelukkiger in hun job (76/100) dan diegenen die bij een grote multinational (67/100) werken. Dat komt omdat mensen die in een kleine onderneming werken, zichzelf meer betrokken voelen, het gevoel hebben echt nuttig werk te verrichten en zich gerespecteerd voelen door hun werkgever. Ook de aard van het werk blijkt bepalend of iemand zich gelukkig voelt op het werk. Werknemers die verantwoordelijk zijn voor training of coaching voelen zich het gelukkigst (gelukscore 73,9/100) in hun job.



Wat zou jij moeten verdienen? Bereken het met het Salariskompas



Lees ook:

Bediende of ambtenaar: wie verdient het meest?

5 manieren waarop je het loon van je collega kan ontfutselen

Met deze jobs jou je je work life balans in check



Bron: vacature.com.