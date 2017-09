Aan deze 5 eigenschappen herken je geweldig supermarktpersoneel

Redactie vacature.com retail

Laten we het voor eens en altijd duidelijk stellen: in een supermarkt werken is nièt de gemakkelijkste job ter wereld! Maar als de volgende vijf stellingen helemaal van toepassing zijn op jou, dan is het misschien wel de ideale job voor jou.

Je beschikt over een uitstekend geheugen

Behalve dat je vriendelijk en correct met - soms bijzonder vervelende en slecht opgevoede - klanten moet omgaan, moet je ook nog eens heel wat zaken uit het blote hoofd weten. Honderden codes voor groenten en fruit bijvoorbeeld, ingewikkelde kassasystemen én waar wat zich precies bevindt in een winkel van honderden vierkante meters... "Pampers, mevrouw? U vindt ze in rayon 8!"



Je hebt engelengeduld

Sommige oudere mevrouwtjes en meneertjes maken er echt een sport van om supertraag hun boodschappen op de band te leggen/in te pakken of hun geld te zoeken of tellen, terwijl de steeds groter wordende groep wachtenden achter hen in de rij steeds luider beginnen te zuchten en met de ogen rollen. Jij laat je op zo'n momenten echter niet stresseren en helpt iedereen geduldig en met de glimlach.



Je blijft positief ingesteld

Bancontact werkt niet, de klanten zijn gestresseerd, je voeten en je rug doen pijn van al het rekken vullen... Je blijft toch vriendelijk, je blijft toch lachen, wat er ook gebeurt. Je weet dat als je zelf vriendelijk bent tegen klanten, je die vriendelijkheid het snelst terug krijgt. Voor je het weet krijg je een tof compliment van je baas of een sympathieke klant en ben je weer helemaal opgekikkerd.



Je neemt je verantwoordelijkheid

Er passeert enorm veel geld langs jouw kassa, die aan het einde van je shift moet kloppen als een bus. Je moet soms dealen met klanten die iets gestolen hebben. Je zorgt dat klanten die door jou geholpen worden met een goed gevoel de winkel verlaten. Daar moèt je wel een verantwoordelijke persoonlijkheid voor hebben.



Je bent collegiaal

De job wordt nog een heel pak leuker als je regelmatig een toffe babbel kan doen met je collega's en met je directe chef. Dat zorgt ervoor dat jij ook af en toe stoom kan aflaten en dat je hulp kan vragen en die ook zonder problemen zal krijgen.



