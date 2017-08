Doe de test: ben jij een geboren supermarktmanager?

Redactie vacature.com retail

Ben jij vastberaden, integer, moedig, sympathiek én grappig? Dan heb je eigenlijk een ideaal profiel om supermarktdirecteur te worden. De volgende vaardigheden maken het helemaal af.

Je kan een team leiden

In een supermarkt sta je aan het hoofd van een heel team, vaak jonge mensen. Als geboren people manager kan je diverse persoonlijkheden motiveren en coachen, zie je er nauw op toe dat de klant àltijd als koning behandeld wordt en zorg je ervoor de sfeer tussen de collega's optimaal blijft.



Je hebt een hoofd voor marketing

Je voert de commerciële strategie van het bedrijf uit zoals het moet, gaande van promotie en merchandising tot de assortimenten. Op deze manier waak je over de langetermijnvisie van het commerciële plan en zorg je ervoor dat de omzet en de winstcijfers gerealiseerd worden.



Je verwacht niet om 17u naar huis te kunnen

Om de simpele reden dat de meeste supermarkten pas sluiten om 20u en sommige zelfs pas om 21u - waarna jouw werk er trouwens nog niet opzit! Als baas van de supermarkt weet je dat je lange dagen werkt en veel uren klopt en daar maak je nooit een probleem van. Idem wat betreft het werken op een zaterdag.



Je houdt het hoofd koel tijdens een crisis

1001 dingen kunnen misgaan tijdens een gewone werkdag: een belangrijke levering die knel staat in de file, een boze klant, een nieuwe medewerkster die 10 potten choco op de vloer laat vallen... Onder druk 'cool' blijven is voor jou echter geen probleem, jij panikeert nooit en vertrouwt erop dat alles opgelost geraakt - daar zorg je immers zelf voor.



Je bent hands on

Volgens mensen die het kunnen weten werk je als gerant of directeur voor 90% op de werkvloer en voor 10% in je bureau aan de administratie. Op eender welk moment kan je inspringen aan de kassa, het aanvullen van de rekken, enz.



