Kan je niet tegen stress? Word dan geen leerkracht

20/08/17 - 08u00 Bron: vacature.com

Uit recent online onderzoek (uitgevoerd in april 2017 door onderzoeksbureau iVOX) in opdracht van vacature.com bij 2.000 werkende Vlamingen tussen 18 en 65 jaar blijkt dat drie kwart van het onderwijzend personeel onder stress gebukt gaat. 44% loopt zelfs een zwaar risico op een burn-out. Hoe komt dat toch?

De cijfers spreken voor zich. 75% van de onderwijzers ervaart stress, 10 tot 25% meer dan bedienden, arbeiders, ambtenaren, middenkaders en stafleden. Ongeveer de helft van de ondervraagde onderwijzers heeft recent last gehad van frustratie. Andere negatieve gevoelens die meer dan een kwart van de onderwijzers onlangs gevoeld hebben, zijn spanning, onzekerheid, lusteloosheid, verlies van plezier en wantrouwen. Hun meest voorkomende lichamelijke klachten zijn oververmoeidheid, slapeloosheid, nekpijn, hoofdpijn en rugpijn. Meer dan een derde van de ondervraagden heeft pas last gehad van deze kwaaltjes.



Het gevolg is dat de overgrote meerderheid het risico loopt om een burn-out op te doen: volgens onze cijfers heeft 44,2% een licht risico hierop. Bij nog eens 44,2% is de kans op een burn-out zelfs groot. Bij de andere beroepscategorieën ligt dit percentage 10 tot 15 procentpunten lager. 13,5% gaf aan momenteel al met al één te kampen. Bij de overige beroepsklassen schommelt dit percentage tussen 7 en 10%.



Verklaring

Neuropsychiater Eric Verhaeghen heeft al veel leerkrachten over de vloer gekregen die een stressvol leven leiden. Volgens hem zijn er verschillende redenen waarom de kans op een burn-out bij hen zo groot is: "Allereerst heeft het te maken met hun profiel. Onderwijzers zijn vaak heel betrokken en geëngageerd. Ze leggen zichzelf een hele hoge taakspanning op. Deze context van betrokkenheid en opvoeding kan veel energie opslorpen. Er zijn er heel wat die op latere leeftijd geen energie meer over hebben."



Maar het rigide schoolsysteem is volgens hem ook een boosdoener: "Als het schooljaar gestart is, en je wil naar een andere klas switchen of minder uren opnemen, gaat dat niet zomaar. Het schoolsysteem is bij de meest rigide contexten in de professionele wereld. Wanneer een leerkracht stresssignalen geeft, wordt dat zelden goed opgevangen. Er is weinig ruimte om daar aangepast mee om te gaan. Het is alles of niets."



Tenslotte wijst hij erop dat het misschien wel zou helpen als de leerplannen minder strikt zouden zijn. "Leerkrachten krijgen vaak weinig autonomie. Door de strikte leerplannen wordt hun onderwijsstijl systematisch in vraag gesteld."



Geen andere job

En toch willen leerkrachten blijkbaar geen andere job, zelfs met al die stress en kwaaltjes waarmee ze te maken hebben! Bijna 60% zegt bijzonder tevreden te zijn. Meer nog, 64,3% staat niet eens open voor nieuwe opportuniteiten. Slechts 5,7% van de leerkrachten is actief op zoek naar een nieuwe uitdaging.



Bron: vacature.com, online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Vacature in april 2017.