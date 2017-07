Mijn job? Tester van seksspeeltjes!

Joni Horemans

22/07/17 - 08u00 Bron: vacature.com

© Shutterstock.

In Japan kan je - echt waar - geld verdienen door als 'treinduwer' mensen in overvolle metro's te proppen. President Poetin en Lady Gaga hebben een voorproever in dienst, bij Marks & Spencer werkt een fulltime honden- en kattenvoerproever en om het te maken als professionele zeemeermin moet je naar de VS. Maar ook in eigen land verdient een enkeling zijn boterham met een bijzonder vreemd beroep.

Golfbalduiker

Voor golfbalduiker duikt zelden tot nooit een vacature op. Toch is dit voor heel wat golfclubs een onmisbare functie. In waterhindernissen kunnen immers wel duizenden misgeslagen golfballen per week belanden. Het is de taak van de golfbalduiker om ze stuk voor stuk weer op te vissen.



Dobbelsteeninspecteur

In casino's loopt dan weer af en toe een zeldzame dobbelsteeninspecteur rond. Deze specialist controleert of de dobbelstenen volgens de regels gemaakt zijn en er bijvoorbeeld geen oogjes fout staan of andere afwijkingen zijn. Net als de belasting- of politie-inspecteur bindt hij de strijd aan tegen fraude.



Vuurtorenwachter

Dit met uitsterven bedreigd beroep is een van de eersten die door de robotisering zijn gesneuveld. De nog vier actieve vuurtorens in ons land zijn sinds de jaren '60 niet meer bemand en dat vinden wij - al was het maar omwille van de romantiek - toch een zeer spijtige zaak. Voor een carrière als vuurtorenbewaker kun je je geluk wel nog beproeven in buitenland. Als nautisch verkeerleider - de moderne variant - werk je in Nederland soms nog vanuit een vuurtoren.



Kluizenaar

Einzelgängers kunnen misschien het voorbeeld van Stan Vanuytrecht volgen en kluizenaar worden. Deze 58-jarige, kersverse expat verhuisde enkele maanden geleden naar de Oostenrijkse Alpen om daar een in de rotsen uitgehouwen huisje zonder water en elektriciteit te betrekken. Hij haalde het van 50 andere kandidaat-heremieten die eveneens aasden op de job.



Tester van seksspeelgoed

Wil je toch een wat opwindender stiel beoefenen, treed je beter in de voetsporen van Nat Garvey. Deze jonge Britse vrouw verdient namelijk 30.000 per jaar met het uittesten van seksspeelgoed voor de webshop Passion. Wekelijks test ze nieuwe speeltjes uit, evalueert hen en rapporteert haar bevindingen.



Legobouwer

Een ander schaars gezaaid droomberoep scoorde Dirk Denoyelle uit Hoboken. Hij schopte het tot 'Lego Certified Professional', een titel waarmee slechts twaalf personen ter wereld benoemd zijn. In opdracht van Lego reist hij de wereld rond om lezingen te geven en indrukwekkende Legosculpturen te bouwen.



Wil jij liever een normale job? Registreer je en krijg updates over nieuwe vacatures in je mailbox.



Lees ook:

Oud ambacht of flitsende techjob: blijf jezelf heruitvinden

We willen weer met onze handen werken

Oude ambachten in een hedendaags jasje



Bron: vacature.com.