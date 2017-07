Bedrijven zorgen vaak niet voor juiste voorzieningen voor thuiswerken

SPS

13/07/17 - 06u51 Bron: Belga

© thinkstock.

Steeds meer werknemers krijgen de mogelijkheid om van thuis uit te werken, maar slechts een minderheid van de bedrijven voorziet ook het nodige materiaal daarvoor. De meeste ondernemingen maken bovendien geen duidelijke afspraken. Dat blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van uitzendkantoor Tempo-Team.

Slechts een op de drie ondervraagde werknemers zegt dat zijn werkgever de nodige voorzieningen geeft voor telewerk, zoals een laptop, een smartphone en internettoegang.



Ook ontbreekt het nog vaak aan duidelijke afspraken over thuiswerken, zo blijkt nog uit het onderzoek. In een op de drie bedrijven is een regeling over telewerk uitgewerkt. En in nauwelijks één vijfde van de bedrijven zijn er ook afspraken gemaakt over de prestaties die van de werknemer worden verwacht. "Om flexibel werken vlot en in vertrouwen te laten verlopen, zijn goede afspraken nochtans cruciaal", reageert Valérie Denis van Tempo-Team. "Door bijvoorbeeld duidelijk af te spreken welke resultaten je verwacht van je werknemers, vermijd je misverstanden."



Voorts zegt een op de drie ondervraagden dat ze af en toe de mogelijkheid krijgen om van thuis uit te werken. Eén op de zes werknemers zegt dat het bedrijf dat thuiswerken ook echt ondersteunt.



Vorige week had ook minister van Werk Kris Peeters nog cijfers verspreid over telewerk. Daaruit bleek dat 12,9 procent van de Belgische werknemers vorig jaar minstens één dag per week vanop een andere locatie dan de gewone werkplek werkt. Het percentage dat soms of gewoonlijk van thuis uit werkt, bedraagt 12,2 procent.



Het onderzoek van Tempo-Team werd eind vorig jaar uitgevoerd bij een representatieve steekproef van 1.050 werknemers en werkgevers. De maximale foutenmarge bedraagt 3 procent.