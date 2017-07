Peeters gaat jobs creëren, met of zonder sociale partners

EB

6/07/17 - 18u19 Bron: Belga

Vice-premier Kris Peeters (CD&V), vandaag in de Kamer. © belga.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zal de komende weken met voorstellen komen op tal van domeinen met het oog op jobcreatie. Hij is niet van plan daarvoor nog te wachten op de sociale partners, zo kondigde de vicepremier vandaag aan in de plenaire Kamer.

De minister werd tijdens het wekelijkse vragenuurtje zowel door de meerderheid als door de oppositie aan de tand gevoeld over zijn ambitie om tegen 2025 tot volledige tewerkstelling te komen. Dat komt neer op een werkloosheidsgraad van 3 procent.



Hoewel de ambitie breed wordt gedeeld, was de hamvraag hoe de minister die ambitie wil realiseren. Evita Willaert (Groen) kwam daarbij erg fors uit de hoek. Zij voerde aan dat de werkzaamheidsgraad lang niet het niveau haalt dat het regeerakkoord - had vooropgesteld. "Ik stel voor dat, als u de ambitie in 2019 haalt, begint te dromen over 2025".



"Ik betreur dat Groen deze ambitie niet deelt", reageerde Peeters, die daarvoor applaus kreeg van N-VA en Open Vld. Peeters herhaalde dat het cijfer wel degelijk haalbaar is. Hij wees op de daling van de werkloosheid sinds de start van de legislatuur. "Als die trend zich voortzet, dan kunnen wij de ambitie halen. Bij de 216.000 jobs die er deze legislatuur bijkomen, moeten er nog 240.000 bijkomen". Peeters schoof daarvoor samenwerking met de deelentiteiten naar voren.



Reeks maatregelen

De christendemocratische minister somde een reeks maatregelen op waarmee hij binnenkort naar de regering stapt, in het kader van de thematische ministerraden die op de agenda staan. Hij citeerde onder meer lastenverlagingen voor de bouw, e-commerce, transport en binnenscheepvaart, maar ook de strijd tegen de sociale dumping, de proefperiode en tewerkstelling van jongeren, de mystery calls, overuren in de horeca, de strijd tegen burn-out en de verdere uitvoering van de taxshift.



Over een reeks maatregelen heeft minister Peeters een advies van de sociale partners gevraagd, maar hij is niet van plan daar nog op te wachten. "Ik heb in een aantal dossiers op de sociale partners gewacht, maar hun tijd is voorbij", luidde het. Een opvallende uitspraak. Peeters is immers de vicepremier die steevast het sociaal overleg verdedigt, zelfs wanneer de coalitiepartners de neiging hadden om de forcing te voeren.