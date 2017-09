In deze jobs vind je als schoolverlater gegarandeerd werk

Redactie vacature.com campus

4/09/17 - 08u00 Bron: vacature.com

© Shutterstock.

Don't Panic! Dat is misschien wel het beste advies dat we aan pas afgestudeerden kunnen geven. Elke generatie opnieuw doet haar beklag dat het moeilijk is om aan die eerste job te geraken en dat niemand je kansen wil geven als je nog geen ervaring hebt.