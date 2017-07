Waalse werkloosheid daalt al drie jaar op rij

kv

4/07/17 - 17u41 Bron: Belga

© anp.

Het aantal niet-werkende werkzoekenden is in juni in Wallonië met 8.796 gedaald tot 209.676 personen. Het gaat al om de 36ste opeenvolgende daling op rij, zo maakte de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem vandaag bekend.