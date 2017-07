Waarom mobiliteit steeds meer de achillespees van onze economie wordt

Hermien Vanoost

15/07/17 - 08u00 Bron: vacature.com

© Shutterstock.

In 2030 zullen we tijdens de spits een kwart trager rijden dan in 2012. 60,7% van de werknemers in Vlaanderen woont op maximum 15 kilometer van het werk. Wordt het geen tijd dat we de auto aan de kant laten en collectief overstappen op de e-fiets?



Woon-werkverkeer: 1 uur per dag

58 minuten, zolang bedraagt de gemiddelde pendeltijd van een werknemer in België. Wie in de horeca aan de slag is, pitst daar zo'n twintig minuten van af. In de bank-, IT of telecomsector komt er een kwartier bij. Ook de aard van de job is bepalend voor de duur van het woon-werkverkeer: techniekers doen er gemiddeld 47 minuten over, consultants 75 minuten.

Bron: Salarisenquête, Vacature - KULeuven 2017



Subsidies voor bedrijven in filegevoelige regio's

Voor de financiering van hun mobiliteitsprojecten kunnen bedrijven beroep doen op het Pendelfonds van de Vlaamse overheid. In 2016 ontvingen zo 23 bedrijven geld om hun woon-werkverkeer te verduurzamen, alles samen goed voor 2,4 miljoen euro. Vanden Broele Productions (Brugge) kon dankzij de subsidie investeren in plooifietsen voor het personeel (om van en naar het station te rijden). Zorginstelling Zonnelied (Roosdaal) kreeg steun om een leaseprogramma voor elektrische fietsen uit te werken. In 2017 werd de projectoproep al voor de tiende keer gelanceerd. Nieuw sinds dit jaar is dat het Fonds zich expliciet tot bedrijven in filegevoelige regio's richt. Een werkgever uit pakweg de Westhoek kan daardoor niet langer op een financiële tussenkomst rekenen.



Ga jij voor de andere optie dan de bedrijfswagen in je loonpakket? Met onze handige gids breng je je loononderhandelingen tot een goed einde.



Lees ook:

Opinie Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit): "Filerecord vraagt om recordinvesteringen"

Is het nog ver naar de volgende file?

Mobiliteitsbudget speelt in op de steeds groter wordende vraag naar flexibel loon

Haal jij voordeel uit het mobiliteitsbudget?



Bron: vacature.com.