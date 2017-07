Mama, is het nog ver naar de volgende file?

Hermien Vanoost

9/07/17 - 08u00 Bron: vacature.com

© Shutterstock.

Jaar na jaar worden de files langer, jaar na jaar groeit de stilstand op onze wegen. Volgens het jaarrapport van het Vlaams Verkeerscentrum klom de gemiddelde filelengte in 2016 tot 145 kilometer 's morgens en 120 kilometer 's avonds.

Afgaande op de voorspellingen van het Federaal Planbureau zullen die aantallen de komende jaren verder pieken. Want komen er geen nieuwe maatregelen, dan mag je er volgens het Planbureau van uitgaan dat het totaal aantal afgelegde kilometers op onze wegen jaarlijks met 1,1 procent stijgt, tot 122,5 miljard kilometer in 2030. Als je weet dat we in 2012 nog op een totaal van 100,2 miljard kilometer zaten, dan is dat een indrukwekkende toename. Het directe gevolg is dan ook dat de gemiddelde snelheid op de wegen zal dalen: in 2030 zullen we tijdens de spits een kwart trager rijden dan in 2012. Wie tussen 8 en 9 uur vijftig kilometer wil rijden naar zijn werk, zal daar gemiddeld 25 minuten langer over doen.



Max. 70 à 90 minuten onderweg

Dé grote vraag is hoe de werknemer op die realiteit zal reageren. Blijft hij geduldig in de rij aanschuiven, schakelt hij op alternatieve vervoersmiddelen over of kijkt hij uit naar een job dichter bij huis? "Dat zal natuurlijk voor iedereen anders zijn, want ieder heeft zijn eigen prioriteiten en maakt zijn eigen keuzes", reageert Kobe Boussauw, professor ruimtelijke planning en mobiliteit aan de VUB. "Wel is zeker dat mobiliteit belangrijker wordt wanneer we beslissingen nemen. Dat zie je voor een stuk nu al. Wanneer we een nieuwe baan zoeken of een huis kopen, dan speelt mobiliteit meer mee dan pakweg twintig jaar geleden. Toen pootten we onze woning om het even waar neer, desnoods met twee wagens voor de deur om onze vrijheid te garanderen. Door de toenemende verkeersdrukte is dat laatste minder evident geworden. We zien ons genoodzaakt om compromissen te sluiten. Sommige werknemers zullen om die reden bijvoorbeeld beslissen om minder ambitieus te zijn en nemen een job onder hun niveau maar wel in hun eigen buurt aan. Anderen zullen verhuizen om dichter bij het werk te wonen. Nog anderen zullen de files blijven uitzweten. Het zijn afwegingen die mensen altijd al hebben gemaakt. Maar omdat we nu meer met die onbereikbaarheid geconfronteerd worden, staan we er meer bij stil."



De jaarlijkse studie van Randstad naar aantrekkelijkheid van bedrijven bevestigt die these. Voor 32 procent van de 15.000 respondenten is locatie iets om rekening mee te houden bij de keuze van een werkgever. In 2016 stond 'goeie ligging' bij 40 procent van de deelnemers in de top 5 van belangrijkste criteria.



Raf Canters van Mobiel 21 vzw haalt er de wet van Brever bij om een en ander te duiden. Die stelt dat mensen waar ook ter wereld ongeveer altijd dezelfde hoeveelheid tijd aan verplaatsingen besteden, zo'n zeventig à negentig minuten per dag. Daar zit alles in: woon-werkverkeer, verplaatsingen naar de winkel, de rit naar de school van je kinderen... Die verkeerskundige theorie kwam er in 1977, na uitgebreide data-analyses, en werd in allerlei landen en culturen bevestigd. In Vlaanderen ligt de gemiddelde verplaatsingsduur op 83 minuten per dag. "Je moet dat zien als een soort mentaal reistijdbudget. Wie het gedurende lange tijd overschrijdt, loopt uiteindelijk tegen zijn grenzen aan en begint zich vragen te stellen. Moet ik die job wel blijven doen? Kan ik op een andere, snellere manier op mijn bestemming raken?"



Het is die redenering die volgens Canters vandaag tot de opmars van de elektrische fiets leidt. Een aantal werknemers dat binnen een straal van twintig kilometer van het werk woont, heeft in de elektrische fiets een valabel alternatief voor de wagen gevonden. Vele anderen zouden dat voorbeeld kunnen volgen. Uit het jongste OVG-onderzoek van de Vlaamse Overheid blijkt immers dat 60,7 procent van de werknemers in Vlaanderen op maximum vijftien kilometer van het werk woont. Er is dus nog wel wat potentieel. Mobiel 21 maakte de oefening al voor een bedrijventerrein in Haasrode, goed voor 10.000 werknemers. "Hoewel 57 procent van de medewerkers binnen een straal van vijftien kilometer woonde, kwam toch negentig procent met de auto naar het werk. We stelden bovendien vast dat 27 procent sneller op het werk zou raken als ze voor de fiets zouden kiezen", vertelt Canters. De onderzoeken polsten ook naar de bereidheid om op alternatieven over te schakelen. 57 procent gaf aan het te willen proberen. Het is die groep die Mobiel 21 nu over de streep tracht te trekken, door het aantal buslijnen te verdubbelen, laadpalen, beveiligde fietsstallingen en douches te voorzien...