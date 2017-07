10 tips voor wie in zijn carrière wil geheadhunt worden

Redactie vacature.com

21/07/17 - 08u00 Bron: vacature.com

© Shutterstock.

Alexander Scherpereel (22) studeert volgende maand af aan de UGent in Business Economics. Hij staat voor een nieuwe fase in zijn leven en de keuzes die hij maakt zullen zijn verdere loopbaan bepalen. Welke beslissingen moet hij nemen om zijn profiel op scherp te stellen en op te klimmen naar de top? We volgen de ambitieuze starter op gesprek bij carrièrecoach Joke De Leeuw.

Alexander: "Als laatstejaarsstudent word ik geconfronteerd met een heleboel mogelijkheden om mijn carrière te vervolgen en ik wil echt het beste kiezen om over tien jaar zo ver mogelijk te staan. Studeer ik best nog bij of doe ik beter meteen ervaring op? Doe ik een stage, ga ik naar het buitenland, moet ik meteen voor een bekend bedrijf gaan? Ik ben geïnteresseerd in sales en wil hier graag carrière in maken, maar heb ook affiniteit met finance en marketing. Ik ben benieuwd welke verdere stappen ik moet nemen om een topprofiel te ontwikkelen."



Dit is het advies van Joke De Leeuw, carrièrecoach verbonden aan Vlerick Business School:



1. Je droomjob definiëren

"Alexander twijfelt erover in Praag internationale ervaring op te doen, een startersfunctie aan te nemen bij een groot bedrijf in België of misschien toch eerst nog iets bij te studeren. Bij al deze vragen is het eerst en vooral belangrijk voor jezelf na te gaan waar je over 5 jaar wilt staan. Iedereen wilt een succesvolle carrière uitbouwen, maar wat betekent succes voor jou en hoe ziet die droomjob er precies uit? Pas als je dat goed weet, kan je de juiste keuzes maken die naar dat doel leiden."



2. De luxe van een extra studiejaar

"Voor wie nog geen duidelijk toekomstbeeld heeft, kan een jaar extra studeren erg nuttig zijn. In een business school krijg je de kans jezelf verder te ontplooien en te ontdekken wat je sterktes en zwaktes zijn. Zo denkt Alexander minder kansen te hebben in een marketingfunctie omdat hij zichzelf niet creatief genoeg acht, maar klopt dat wel? Heb je de luxe een jaar extra te studeren, kan je nog even langer op jezelf focussen en uitzoeken wat voor jou echt waardevol is. Ik merk dat dit voor studenten soms heel bepalend kan zijn. Wil je zoals Alexander aangeeft, liever meteen het veld induiken, kan je ook 'on the job' nog persoonlijk groeien, hoewel er daar weliswaar wat minder tijd voor zal overschieten."



3. Size matters

"Start je vervolgens best in een groot, internationaal vermaard bedrijf of liggen je kansen ook goed bij een kleine werkgever? Deze vraag van Alexander krijg ik regelmatig voorgeschoteld en het antwoord is niet eenduidig. Over het algemeen is het moeilijker om van een klein bedrijf over te stappen naar een grote speler, terwijl dat omgekeerd een stuk eenvoudiger gaat. Grote bedrijven hebben meestal ook meer budget voor training en zijn op dat vlak iets interessanter. Voor Alexanders profiel lijkt starten in een groot bedrijf een logische volgende stap."



4. Internationale ervaring

"Buitenlandse ervaring is absoluut een meerwaarde op het cv en we stimuleren het dan ook altijd bij studenten. Als we in het begin van een jaar vragen wie er internationale ambities heeft, gaan alle handen de lucht in. Uiteindelijk gaat maar 10% er daadwerkelijk voor. Wil je echt boomen in sales, adviseer ik zeker om ook voor een opleiding over de grens te kijken. Amerika is op dat vlak de place to be."



5. Zomerstage

"Ook een zomerstage zou ik sowieso aanbevelen. Het is een uitstekende manier om ervaring op te doen. Wil je in België doorgroeien, opteer dan voor een post waar je je Frans kan bijschaven."



6. Het juiste bedrijf

"Teken je uiteindelijk een vast contract, zorg er dan voor dat je met het juiste bedrijf in zee gaat. Daarvoor dien je je grondig te informeren. Achterhaal wie je collega's zullen zijn, wat de reputatie van het bedrijf is, wat je precieze taken worden, waar anderen in eenzelfde functie na enkele jaren staan, enzovoort. Zorg verder dat er een klik is met je leidinggevende én dat je past in de bedrijfscultuur. Dit kom je doorgaans niet te weten door de bedrijfswaarden op de website te lezen, maar wel door te praten met iemand die er werkt of eens op bezoek te gaan."



7. Zoek een mentor

"Het kan erg inspirerend zijn een mentor te zoeken die je kan helpen op je pad. Dit kan je manager zijn, maar ook iemand anders naar wie je opkijkt."



8. Maak afspraken

"Een keuze maken, wil nog niet zeggen dat je andere opties definitief uitsluit. In veel gevallen kun je na een jaar werken bijvoorbeeld nog perfect een jaartje terug naar school of een buitenlandse stage volgen. De ervaring in Praag is voor Alexander op dit moment erg interessant, maar wegens het lokaal contract en de bescheiden verloning die eraan vast hangt, is het niet raadzaam voor hem er lang te blijven. Je doet er goed aan je verwachtingen steeds op voorhand te bepalen. Zo beperk je het risico je dromen uit het oog te verliezen en in je comfort zone te blijven hangen."



9. Keuzekrediet

"Alexander denkt dat de internationale ervaring hem het meest zal bijbrengen, maar zegt nog niet 200% overtuigd te zijn dit als eerstvolgende stap te zetten. Hier moet je beseffen dat niemand ooit 200% zeker kan zijn. Het blijft uiteindelijk voor iedere starter een sprong in het duister, maar daardoor mag je je niet laten tegenhouden. Wie zich te veel laat leiden door keuzestress, kiest niet en komt ook niet vooruit. Blijk je achteraf toch een foute beslissing genomen te hebben, is dat bovendien geen ramp. Laat het een troost zijn: recruiters zijn vergevingsgezind over eerste jobs."



10. Laat je coachen!

Alexanders feedback: "Ik vond het gesprek absoluut positief. Ik had al wel met mijn omgeving over mijn dilemma's gesproken, maar het advies dat je dan krijgt is meestal gekleurd en persoonlijk. Joke heeft een objectieve kijk op mijn situatie gegeven, die me zeker zal helpen om knopen door te hakken."



Lees ook:

De headhunter onthult

Hoe schrijf je een goed cv?

Stappenplan voor een efficiënte "jobhunt"



Bron: vacature.com.