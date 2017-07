Vooral Limburgers en West-Vlamingen willen meer waardering van hun baas

Lieselotte Cowie

8/07/17 - 08u00 Bron: vacature.com

© Shutterstock.

Vlamingen die in Limburg en West-Vlaanderen werken voelen zich het minste gewaardeerd van alle werkende Vlamingen. Bijna de helft van de Limburgers en 41% van de West-Vlamingen geven aan dat ze meer schouderklopjes van hun baas kunnen gebruiken.

De helft van de werkende Vlamingen voelt zich als een vis in het water op hun huidige job. Dat blijkt uit recent online onderzoek uitgevoerd in april 2017 door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van vacature.com bij 2.000 werkende Vlamingen tussen 18 en 65 jaar. Toch geeft 4 op de 10 aan dat ze waardering missen van hun baas. In Limburg en West-Vlaanderen zijn de cijfers hoger: respectievelijk 46% en 41%. In Brussel zijn werkende Vlamingen het meest tevreden. Een kwart van hen vindt dat ze genoeg erkenning krijgen.



Werkzekerheid boven inhoud

Een gebrek aan appreciatie, hoge werkdruk en slechte werksfeer zijn ingrediënten voor een ongelukkige carrièrecocktail. Wat wel gelukkig maakt is een boeiende en maatschappelijk relevante job met voldoende autonomie. Gelukkige werknemers hechten opvallend meer belang aan inhoudelijk interessante jobs, terwijl minder gelukkige werknemers vooral kiezen voor een job met werkzekerheid dichtbij huis. Daarom kan het zijn dat Limburgers en West-Vlamingen die dichtbij huis werken ook ongelukkiger zijn. Het merendeel van de jobs ligt in de Vlaamse Ruit. Er is dus minder keuze in de uithoeken van Vlaanderen. Daardoor is de kans groter dat je op je huidige werk blijft, zelfs al ben je niet helemaal tevreden.



Meer waardering voor lager opgeleiden

Lager opgeleiden hebben meer nood aan erkenning van hun baas dan hoger opgeleiden. Dat Brussel beter scoort, kan je daardoor verklaren. In Brussel werken in verhouding veel hoger opgeleiden.



Hoe keren bazen het tij?

Als baas is het altijd goed om te reflecteren. Zijn er noden op de werkvloer waar te weinig aandacht aan gegeven wordt? Ligt de werkdruk te hoog? Luister je genoeg naar het personeel? Kritiek uiten gebeurt vaak sneller dan positief bevestigen. Geef werknemers de nodige schouderklopjes voor ze afhaken. Managers die peilen naar de tevredenheid van hun werknemers en hen waardering geven voor hun werk, worden erg geapprecieerd.



Geef meer dan loon

Loonopslag kan een goed schouderklopje zijn. Nog belangrijk is dat werknemers zich gesteund voelen. Dat ze het gevoel hebben dat ze een meerwaarde betekenen voor het bedrijf of de organisatie. Het resultaat? Een gezonde en gelukkige werknemer. Op de lange termijn komt dat ook het bedrijf ten goede. Gelukkige werknemers zijn productiever, betrokken en gemotiveerd. Ze hebben minder last van stressgerelateerde ziektes zoals burn-outs.



Loon naar werken. Je wil natuurlijk graag dat het loon dat je krijgt in lijn is met het werk dat je doet. Checkte je het salariskompas en blijkt dat niet het geval? Dan kan je om opslag vragen. We geven je in ons gratis downloadbaar e-book 'Onderhandelen over je loon' een aantal handige tips om de loononderhandeling tot een goed einde te brengen.



Lees ook:

Wat vindt de Vlaming van zijn salaris?

4 op 5 Vlamingen tevreden over loon

Brussel blijft beste plek om te werken voor wie hoog loon wil



Bron: vacature.com.