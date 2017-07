Samenwerken met Walen? Deze dingen moèt je weten

Hermien Vanoost

De ene noemen we lui, de andere vlijtig. De ene vinden we vriendelijk, de andere nors. Dat Walen anders zijn dat Vlamingen, daar is wellicht iets van aan. Maar dat het een wereld van verschil zou zijn? "Nee, dat nu ook weer niet", weten ervaringsdeskundigen Saskia, Christophe en Pascal.

Iets dat alvast helemaal opgaat voor RTL-journalist Christophe Deborsu , Namenaar en bekend geworden in Vlaanderen door zijn deelname aan De Slimste Mens ter Wereld. Tussen 2012 en 2015 was hij aan de slag bij Woestijnvis, nadat hij eerder een vaste rubriek bij De Zevende Dag had versierd. Beide ervaringen hebben hem op een andere manier naar Vlamingen doen kijken. "Ik geef toe dat ik tijdens mijn eerste maanden in Vlaanderen enkele pijnlijke momenten heb beleefd. De harde opmerkingen van Vlaamse collega's hebben me meer dan eens verrast, gekwetst zelfs. Ik dacht dat ze mij viseerden. Maar naderhand begreep ik dat ze het helemaal niet zo bedoelden, dat ze gewoon niet de traditie hebben om er doekjes rond te winden." Verder vindt hij dat zijn Vlaamse jaren hem alleen maar positieve dingen hebben opgeleverd. "De lat hoog leggen is iets dat ik van de collega's in Vlaanderen heb opgepikt. Die drang om te excelleren is er bij mij echt ingeslopen. De keerzijde is wel dat ik nu nog gestresseerder ben dan ik al was (lacht)."

© Pascal Dehenain.

Waals-Brabander Pascal Dehenain kan zich prima in de typering van Deborsu vinden. De kersverse sales- en marketingdirecteur van audit-, accountants- en adviesfirma BDO groeide op in Brussel en werkte eerder voor verschillende nationale en internationale organisaties. "Het klopt dat Walen doorgaans gemoedelijker zijn dan Vlamingen. Ze zijn bijvoorbeeld iets soepeler met deadlines."



Nodig eens een Indiër uit

Toch wil Dehenain de verschillen tussen noord en zuid niet op de spits drijven. "Ik denk dat er binnen de twee gewesten minstens evenveel verschillen zijn als ertussen. West-Vlamingen zijn anders dan Oost-Vlamingen, Luikenaars dan Carolo's. In de dagelijkse omgang vind ik zelfs dat Luikenaars aardig wat gemeenschappelijk hebben met Antwerpenaren."



Saskia Van Uffelen zit op dezelfde lijn en haalt er als bewijs de Indiërs bij. "Nodig een Indiër mee aan tafel uit en de verschillen tussen Vlamingen en Walen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Als Indiërs ok zeggen, ben je nooit zeker of ze het ook daadwerkelijk menen. Dát is pas een uitdaging."



Als er een ding is waar alle gesprekspartner het over eens zijn, dan wel dat je al die culturele verschillen eerder moet omarmen dan trachten uit te wissen. Meer dan ooit hebben organisaties nood aan leidinggevenden die werknemers echt met elkaar laten praten, zodat ze begrijpen met welke filters hun collega's naar de wereld kijken. "Dat is waar managers in deze diverse wereld mee bezig moeten zijn", besluit Van Uffelen. "Want het is vanuit dat inzicht dat je vruchtbare samenwerkingen krijgt, tussen mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, Belgen en niet-Belgen, Vlamingen en Walen. Dan worden de verschillen een voordeel."



Werken met Walen: 5 dingen die je moet weten

1. Begroet je Waalse collega's 's morgens niet met een droge bonjour maar geef een kus en vraag hen hoe hun avond of weekend geweest is. Anders dan de Vlamingen houden de Walen ervan om eerst even te socializen voor ze aan de slag gaan. In principe doe je dit alleen met de collega's die op dezelfde hoogte in de hiërarchie staan, al kan het gerust zijn dat je baas zelf de stap zet.



2. Waag het niet om tijdens je middagpauze aan je bureau te blijven zitten en je boterhammen al surfend op te smikkelen. Investeer in minstens een halfuurtje smalltalk; je Waalse collega's hechten er veel waarde aan.



3. Wees niet te kort van stof of al te direct in je commentaar op hun werk. Walen ervaren het al snel als bedreigend, alsof je hen persoonlijk wilt raken. Haal dus de diplomaat in jezelf naar boven.



4. Tutoyeer niet zolang je er geen toestemming voor hebt

gekregen. In Vlaanderen hebben we de neiging u en jij door elkaar te gebruiken, in Wallonië gaat het er formeler aan toe. Vous geniet sowieso de voorkeur.



5. Hoop niet dat alles snel geregeld zal zijn als je met Walen onderhandelt. Walen willen alle regels en afspraken duidelijk op papier. Ze willen weten welke mogelijke conflictsituaties zich kunnen voordoen voor ze een handtekening zetten. Contracten zijn dan ook vaak lijviger dan in Vlaanderen.





