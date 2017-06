Voorstel: "Laat mensen een week uitzieken zonder doktersbriefje"

TK

Laat mensen zelf beslissen of ze een week willen thuisblijven als ze ziek zijn. Dat stelt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven) vandaag voor in Het Nieuwsblad. Als werknemers voor enkele dagen afwezigheid wegens ziekte niet meer naar de dokter zouden moeten, kan dit zowel een besparing zijn voor de staatskas als verlichting van het werk voor de huisartsen, stelt Godderis.

Bovendien zou het ook het klimaat van wantrouwen tussen werknemer en werkgever verminderen, zegt de professor. "Wij weten uit onderzoek dat patiënten bij kleine aandoeningen heel goed kunnen inschatten hoe lang ze nodig hebben om te recupereren", zegt Godderis. "Als je mensen die verantwoordelijkheid en het vertrouwen geeft, zullen ze net sneller weer aan het werk gaan."



Zowel werkgeversorganisatie Voka als ondernemersorganisatie Unizo vrezen dat het afschaffen van het ziektebriefje de deur openzet voor misbruik. Voor Karel Van Eetvelt van Unizo moeten de artsen daarom met een alternatief op de proppen komen. "Gewoon afschaffen is te makkelijk. Er moet dan een andere vorm van controle komen want er is al zoveel fraude."



Twee dagen

Huisartsenvereniging Domus Medica kan zich wel vinden in het voorstel. "Een week is wat lang. Wel zou het mogelijk moeten zijn enkele keren per jaar twee dagen thuis te blijven", zegt voorzitter Roel Van Giel.



Toch lijkt het er niet op dat er snel verandering in de huidige wet zal komen. Noch bij minister van Werk Kris Peeters (CD&V), noch bij Maggie De Block van Volksgezondheid ligt er een wetswijziging op tafel.