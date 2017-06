Parttime werken = fulltime genieten

BIEKE CORNILLIE

Nog nooit begonnen zoveel mensen parttime te werken. Liefst 44% van de nieuwe arbeidsovereenkomsten is deeltijds, tegenover 38% vorig jaar. Meer dan de helft van de werknemers ziet het ook niet zitten om tot aan zijn pensioen fulltime aan de slag te blijven. Tussen 2008 en 2015 steeg het aantal twintigers dat één dagje per week thuisblijft zelfs met 69%. Omdat ze meer tijd willen voor de kinderen, maar ook voor hobby's, zijprojecten of gewoon voor zichzelf.

Hanne Dierckx werkt al 11 jaar parttime als medisch secretaresse. Aanvankelijk omdat ze die job combineerde met een zelfstandige bijbaan als vroedvrouw, maar sinds de geboorte van hun jongste om er meer te zijn voor de drie dochters. Nu werkt Hanne elke voormiddag van 8 tot 12, in de namiddag is ze thuis.



"Het lijkt voor velen misschien een evidente keuze, maar ik heb wel degelijk veel traantjes gelaten toen ik de knoop doorhakte om mijn bijberoep op te zeggen", vertelt ze. "Ik deed dat zó graag. Maar als de rekening van de opvang voor de kinderen plots hoger is dan wat je verdient met je bijberoep, dan zorg ik toch liever zelf voor hen."



Achteraf gezien is Hanne maar wat blij met de keuze die ze vijf jaar geleden samen met haar man, die wel voltijds werkt, maakte. "Ik wil hen niet met twee brooddoosjes extra in hun boekentas naar school sturen omdat ze hun ontbijt en avondmaal niet thuis kunnen opeten. Onze kinderen moeten niet opdraaien voor het feit dat hun ouders zoveel willen werken. Ik zou het erg vinden mochten ze hobby's moeten opgeven. Nu kan ik hen naar school brengen en halen, naar de muziekschool, de volleybal, de Chiro... Mijn ouders hebben zelf altijd een zaak gehad, dus ik groeide quasi op bij mijn grootouders. Toen al zei mijn moeder dat de een voor de carrière moest gaan en de ander moest thuisblijven voor de kinderen. Nu weet ik dat ze gelijk had."



