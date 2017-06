Martine Prenen klapt uit de biecht over haar ontslag bij VRT

Julie Putseys

Je ontslag krijgen is pijnlijk. Maar eigenlijk zou dat niet mogen; iedereen heeft wel eens tegenslag op professioneel gebied. Zo ook Martine Prenen die in 2006 te horen kreeg dat de VRT haar contract niet meer zou verlengen. Ze vertelt ons hoe dat moment haar verdere carrière beïnvloed heeft.

"Het ene moment was ik de vrouw die het meest op televisie kwam van heel Vlaanderen, op het andere moment was dat plots gedaan. Dat was heel raar, maar ik wou niet zomaar zielig naast de telefoon zitten wachten totdat er ooit eens een zender mij zou opbellen. Ik ben niet bij de pakken blijven zitten. Ik heb toen links en rechts leuke projecten gedaan; zo heb ik bijvoorbeeld tweeënhalf jaar voor de zender EXQI gewerkt, die dan helaas ter ziele is gegaan."



Down wordt up

"Maar het belangrijkste van al: ik heb me toen kunnen vastbijten in mijn studies om gezondheidscoach te worden. Als ik fulltime was blijven werken, was me dat nooit gelukt. En dan is de bal gaan rollen. Mijn thesis werd mijn eerst boek en naast gezondheidscoach was ik ineens auteur. Ondertussen heb ik vijf boeken gepubliceerd - recent nog 'Menopower' - en heb sinds dit jaar ook mijn eigen YouTube-kanaal, 'Mar10 minuutjes', met tips voor een gezonde lifestyle."

"Ik zeg altijd: Every downside has an upside. Had ik het verdere verloop van mijn carrière geweten toen ik te horen kreeg dat mijn contract niet verlengd werd, was de pijn waarschijnlijk minder heftig geweest. Want natuurlijk doet dat pijn! Je hebt het gevoel dat je aan de kant wordt geschoven, en dat was ook wel zo in mijn geval. Er stonden al drie in line om mijn plaats in te nemen."



Red jezelf

"Of ik tips heb om een professioneel dipje te verwerken? Ja, neem even de tijd om op je positieven te komen. Je moet even rouwen om hetgeen dat je verloren hebt. Ik heb ook zo'n fase gehad dat ik gewoon in de zetel wou zitten met een dekentje en niets meer met de buitenwereld te maken wou hebben. Maar dan is het cruciaal dat je het heft terug in handen neemt, desnoods met een coach of een therapeut. Zelfredzaamheid is heel belangrijk volgens mij."



Schop onder de kont

"En als je een keer wil janken of brullen: doe dat dan. Laat die frustratie eruit, ontlaad! Ik heb dat ook gedaan: ik ben heel boos geweest, ik heb geweend, gebruld, staan springen op de trampoline van mijn zoon.. Als je dat inhoudt, word je ziek! Onthoud dat er na regen altijd zonneschijn komt. Soms geeft het leven je een schop onder de kont. Dat is nu eenmaal zo; zie het als een kans om even stil te staan: Wat doe ik echt graag? Wat zijn mijn talenten? Kan ik mezelf omscholen? De toekomst is aan diegenen die zichzelf heruitvinden. Dat denk ik echt."



