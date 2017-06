Vlaming best wel tevreden bent met salaris

Matthias Van Milders

Maar liefst vier op de vijf werkende Vlamingen zijn tevreden over hun salaris. Arbeiders zijn over het algemeen minder gelukkig met hun loon. En wie in Brussel werkt, is vaker tevreden met het bedrag dat maandelijks op de rekening komt.

Het zit wel goed met het salaris van de meeste Vlamingen. Althans, dat vinden ze zelf toch. Van de vier op de vijf Vlamingen die tevreden zijn met hun loon, is de helft zelfs 'bijzonder tevreden'. Dat blijkt uit een enquête bij tweeduizend werkende Vlamingen die onderzoeksbureau iVOX in april uitvoerde in opdracht van Vacature.com.



Geen genderverschillen

Op vlak van loontevredenheid zijn er geen genderverschillen. Mannen en vrouwen en vrouwen zijn even tevreden over hun loon. Werknemers die verder studeerden na de middelbare school zijn vaker bijzonder tevreden over hun loon (40 %) dan mensen die dat niet deden (33 %).



Laagste tevredenheid bij arbeiders

Arbeiders zijn minder tevreden over hun loon dan andere beroepscategorieën. Ze geven hun loon dan ook het laagste gemiddelde tevredenheidscijfer (6 op 10). Bij andere groepen ligt dat cijfer hoger. Leden van het middenkader geven hun loontevredenheid een 7 op 10, onderwijzend personeel 7,1 op 10. Die verschillen weerspiegelen zich ook in het reële loon. De salarisenquête van vacature.com geeft een beeld van het loon van 66.000 Belgen. Uitvoerend personeel verdient gemiddeld 2.712 euro bruto per maand. Voor onderwijzend personeel loopt dat op tot 3.340 euro. En het middenkader verdient gemiddeld 4.099 euro bruto per maand. Het loon van leden van het middenkader is met andere woorden meer dan de helft hoger dan dat van het uitvoerend personeel. Een onderwijzer verdient bijna een kwart meer dan iemand die uitvoerend werk verricht.



Tevreden werknemers in Brussel

De regionale verschillen zijn erg groot. Bijna de helft van de mensen die in Brussel werken is bijzonder tevreden over hun loon (49 %). In West-Vlaanderen (30 %) of Limburg (29 %) ligt die tevredenheid een pak lager.



