Tot 20% meer loon voor pas afgestudeerden met master

Studeren is niet voor iedereen weggelegd. Maar als je een diploma hoger onderwijs binnenrijft, zal je dat evidemment wel merken aan je loonbrief. Voor sommige sectoren valt het verschil anderzijds wel nogal tegen.

In onze net gepubliceerde Salarisenquête bevroegen we de meer dan 66.000 deelnemers ook naar het loon dat ze kregen als starter versus hun diploma. Zo kwamen we tot enkele opvallende conclusies.



Diploma versus startloon

Zo verdient iemand zonder diploma hoger onderwijs gemiddeld 2.149,7 euro (startloon) per maand, terwijl iemand met een professionele bachelor op zak 4,8% meer verdient, maandelijks gemiddeld 2.254,3 euro. Na je bachelor een master halen, is dus ook echt lucratief. Iemand met een master van de hogeschool verdient namelijk 2.314 euro per maand, gemiddeld 2,6% meer dan iemand met een bachelor. Werknemers die hun master op de universiteit hebben gehaald, krijgen zelfs een startloon van ongeveer 2.593 euro per maand, 12% hoger dan het startloon van professionele masters en zelfs 20% hoger dan dat van werknemers zonder diploma hoger onderwijs.