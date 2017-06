In deze jobs voelen dertigers zich op hun best

Matthias Van Milders

Niet meer groen achter de oren én nog wel wat werkende jaren voor de boeg: dertigers hebben een specifieke positie op de arbeidsmarkt. Ontdek hier welke jobs ze graag doen.

IT

De generaties voor jou hebben nog levendige herinneringen aan gsm-loze tijden. Maar als dertiger ben jij groot geworden met technologie. Een job als IT'er is dan ook op het lijf van veel dertigers geschreven. Het goede loon en de extralegale voordelen zijn ook mooi meegenomen om aan jouw gestegen levensstandaard te voldoen.



Onderwijs

Dertigers hebben een goede leeftijd voor een job in het onderwijs. Met al wat jaren ervaring op de teller kan je de nodige maturiteit voorleggen. En tegelijk ben je nog jong genoeg om iets van de leefwereld van jongeren te begrijpen. En nog een voordeel: als dertiger met jonge kinderen zijn die schoolvakanties wel heel handig. Bovendien krijgen dertigers die al even bezig zijn in het onderwijs hun vaste benoeming in het vizier.



Zelfstandige

Als dertiger is een bestaan als zelfstandige best wel aantrekkelijk. De opgebouwde ervaring geeft je een voorsprong op je beginnende collega's. Woon je niet meer in een kleine studio maar in een ruime woning? Dan heb je de nodige ruimte om je werkplaats thuis in te richten. En na al die jaren luisteren naar een leidinggevende wil je misschien wel eens je eigen baas zijn.



Overheid

Voor heel wat dertigers is een goede werk-privé balans best wel belangrijk. Die vind je vaak bij de overheid. Bovendien werk je in een omgeving met veel groeikansen. Je werkt immers vaak in een grote organisatie waar interne mobiliteit mogelijk is.



Management

Ben je als dertiger klaar voor een volgende stap in jouw loopbaan? Dan is een job als manager misschien wel iets voor jou. Na enkele werkende jaren heb je ontdekt of je er de geschikte kwaliteiten voor hebt. En bovendien zien veel bedrijven hun werknemers na enige tijd graag doorgroeien naar een leidinggevende positie.



Go your own way!

Als dertiger is het belangrijk dat je goed in je vel zit in je job en dat je carrièredoelstellingen stilaan duidelijk worden. Tijdens een functioneringsgesprek kan je dat ook aankaarten. Download onze gratis gids met tips om goed voorbereid voor de dag te komen.



