2/3e van de Vlamingen vindt het doodnormaal dat wie ouder is meer loon krijgt

17/06/17 - 08u00 Bron: vacature.com

Wie langer werkt, verdient meer geld. Het is een regel die weinig werknemers ter discussie stellen. Sterker nog: uit een enquête van onderzoeksbureau iVox in opdracht van vacature.com* blijkt dat ruim 2/3 van de werkende Vlamingen het geen probleem vindt dat ouderen meer verdienen.

Maar is het niet rechtvaardiger anciënniteit te vervangen door loon naar prestatie? In het huidige systeem verdienen werknemers aan het begin van hun loopbaan minder dan hun ervaren collega's. Naarmate ze langer werken verdienen ze meer. Volgens critici zorgt dit ervoor dat ouderen te duur worden voor de arbeidsmarkt en verdienen jongeren onvoldoende geld. En dat juist op een moment in hun leven waarop deze groep het geld hard nodig heeft.



Loon naar prestatie?

Het is daarom niet verwonderlijk dat er steeds meer stemmen opgaan om werknemers niet langer te betalen volgens anciënniteit maar volgens prestatie. Dit betekent dat jongeren die goed presteren sneller een loonsverhoging ontvangen. Op die manier kunnen ze sparen om een eerste huis te kopen en een gezin te stichten. Een aantal bedrijven is intussen zelf al aan het experimenteren met prestatieverloning of varianten ervan.



Of anciënniteit behouden?

Voor de vakbonden is de anciënniteitsvergoeding juist een verworven recht waaraan niet mag worden geraakt. Zij beargumenteren dat vergoedingen volgens de loonbarema's juist duidelijk scheppen: een werknemer kan zijn carrière financieel plannen. Verder zou een gegarandeerde loonsverhoging een middel zijn om ervaren werknemers in het bedrijf te houden.



Volop discussie...

Prestatieverloning of anciënniteitsregeling? Eén ding is zeker: de discussie is brandend actueel. Federaal minister van werk Kris Peeters (CD&V) stuurde onlangs een brief naar de voorzitters van de paritaire comités om de kwestie op tafel te brengen. En ook andere politici kaartten het thema al aan.

*Bron: Onderzoek bij 2.000 werkende Vlamingen tussen 18 en 65 jaar, uitgevoerd door onderzoeksbureau iVox in april 2017 in opdracht van vacature.com.



