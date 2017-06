Doe de test: moet jij dringend in Brussel gaan werken?

Charlotte Van Hek

13/06/17 - 08u00 Bron: vacature.com

© Shutterstock.

Duizenden Vlamingen pendelen dagelijks naar de hoofdstad, en met een goede reden: Brussel geldt nog steeds als politiek en commercieel knooppunt waar veel bedrijven en instanties zich vestigen. Herken jij jezelf in onderstaand lijstje? Dan is een job in Brussel misschien een overweging waard!