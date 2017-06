Oef, we krijgen weer (een beetje) opslag!

Luk Dewulf

5/06/17 - 08u00 Bron: vacature.com

© Shutterstock.

Trek je stoute schoenen aan en vraag eens opslag. We bevroegen 2000 Vlamingen* en wat blijkt: de laatste twee jaar kreeg 54% van de Vlaamse werknemers meer loon op het einde van de maand.

De ene vroeg ernaar en kreeg een opslag, de ander krijgt het door anciënniteit of een wissel naar een andere functie. En er is meer, door een recent loonakkoord zal het aantal werknemers met opslag wellicht nog stijgen.



De komende 2 jaar ruimte voor opslag

De vakbonden en de werkgevers hebben in januari een nieuw interprofessioneel loonakkoord bereikt. Ze zijn overeen gekomen dat de privé sector in 2017 en 2018 ruimte heeft voor collectieve loonsverhogingen met 1.1 procent. Dat gaat niet alleen over loonindexering, dat gaat over loonsverhogingen die erbovenop komen. 'We verwachten dat we in 2017 en 2018 elk jaar 0,6 procent productiever gaan worden door onze nieuwe technologie', zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). 'Daardoor kunnen onze lonen ook stijgen zonder dat we duurder produceren dan in het buitenland.' Bedrijven kunnen dus, zonder in het eigen vel te snijden, opslag geven. Dat vindt Baert een goede zaak: 'Want werknemers krijgen op die manier waar ze recht op hebben.'



4 werknemers op 5 kreeg ooit opslag

De werkgever heeft meer zuurstof voor opslag en waarom zou je het als werknemer dan niet eens vragen? De ene werkgever is al wat guller dan de andere, maar vroeg of laat komt het er wel eens van voor de meeste werknemers. Uit onze studie blijkt dat 80% van de Vlamingen ooit opslag kreeg. Sommigen kregen al vaak een loonsverhoging. Reisagente Caroline Vlegels (37) kon op 13 jaar al 4 keer rekenen op meer loon. Ze vroeg en kreeg twee keer opslag en ze veranderde twee maal van job. 'Ik werd twee keer door een andere firma gevraagd om voor hen te gaan werken, op zo'n momenten vraag ik bij, dat is logisch', aldus Caroline. Op 13 jaar vier maal een loonsverhoging krijgen is eerder uitzonderlijk. Dat ze de eerste 5 jaar van haar carrière maar liefst 3 keer kon rekenen op meer loon is al helemaal opvallend. Maar liefst 40 procent van de ondervraagde Vlamingen kreeg de eerste 5 jaar geen opslag, zo blijkt. Caroline mag dus niet klagen. Uit de cijfers blijkt dat Vlaamse werknemers meestal vrij trouw zijn aan de werkgever. 24% van de ondervraagde werknemers die een loonsverhoging kreeg bleef bij de huidige werkgever werken en voerde een gelijkaardige functie uit. 4% veranderde van bedrijf en ging er eenzelfde functie uitoefenen.



Een nee heb je, een ja...

De modale Vlaming moet niet rekenen op een opslag om mee uit te pakken. Uit de enquête blijkt dat 44% van de Vlamingen 50 euro of minder opslag kreeg. Bij de vrouwen is dat percentage nog hoger. 50% van de vrouwelijke werknemers kreeg 50 euro of minder. Niet zo voor Caroline. Ze kreeg telkens meer dan 150 euro erbovenop. 'Dat vind ik ook wel logisch', zegt Caroline. 'Ik werk altijd keihard, ik doe mijn job alsof ik werk voor mijn eigen bedrijf, ik vind dan ook dat ik recht heb op meer loon.' 'Weet je', gaat Caroline verder, 'In onze sector liggen de lonen standaard laag, maar als je een harde werker bent kan je klimmen op de financiële ladder en ik denk altijd: een nee heb je, een ja kan je krijgen.'



Onderhandelen over loon is geen optie

Bijna de helft van de werknemers hoeft er eigenlijk nooit naar te vragen. 47% van de werkende Vlamingen krijgt op basis van anciënniteit automatisch een toeslag. Dat is zo voor het overheidspersoneel. Peter Dewulf (51) is ambtenaar en hij krijgt er al jarenlang op hetzelfde moment een vast bedrag bij. Meer nog; onderhandelen over loon is helemaal geen optie, zegt hij. 'De werkgever kan ook niets extra geven, de lonen worden bepaald op basis van graad en anciënniteit. Als je wil kan je wat ik verdien terugvinden in het staatsblad.' Erg vindt Peter dat niet. Dat ze bij de overheid met vaste loonschalen werken was duidelijk toen hij aan de job begon. Binnen een paar jaar zit Peter aan zijn wettelijk loonplafond. Hij werkt nu 26 jaar bij de overheid en de weddeschalen mogen maximaal over 30 jaar worden uitgesmeerd. Daarna blijft Peter hetzelfde bedrag verdienen tot aan zijn pensioen. Dus binnen 4 jaar is het definitief gedaan met de loonsverhogingen. Maar het mag gezegd, hij verdient niet weinig. Peter heeft een verantwoordelijke functie en mag netto 3060 euro op zijn bankrekening verwachten. Ondanks het feit dat hij nooit een opslag kan vragen zou hij niet zomaar van job willen veranderen. Een paar jaar geleden kreeg hij nog een job aangeboden in de privé sector. Het was voor een vergelijkbare functie in een vergelijkbare organisatie, maar dan niet voor de overheid. 'Ze boden mij hetzelfde loon aan, maar de extralegale voordelen zoals openbaar vervoer en bedrijfsrestaurant zaten niet in het loonpakket inbegrepen dus ik bedankte vriendelijk voor het aanbod.'



Loon is niet alles

Ondanks het feit dat Caroline al vrij vaak van job veranderde zegt ze zelf dat loon toch niet haar grootste drijfveer is. 'Ik vind jobinhoud en leuke collega's ook heel belangrijk en sinds kort woon ik ook dicht bij mijn werk, wat me ook enorm bevalt.'

*Bron: Onderzoek bij 2.000 werkende Vlamingen tussen 18 en 65 jaar, uitgevoerd door onderzoeksbureau iVox in april 2017 in opdracht van vacature.com.

Krijg jij wel genoeg loon naar werken? Via ons salariskompas ontdek je wat iemand in jouw functie en met jouw anciënniteit hoort te verdienen.

Lees ook:

De Belg verdient gemiddeld 3.401 euro

Wat vindt de Vlaming van zijn salaris?

5 vaak gehoorde 'weetjes' over je salaris die je beter niet gelooft

Bron: vacature.com