500 openstaande vacatures in Vlaamse biotechsector

18/05/17

Meer dan 300 Vlaamse bedrijven in de biotechnologie en levenswetenschappen hebben 500 openstaande vacatures. De cluster is in Vlaanderen goed voor meer dan 20.000 directe en 80.000 indirecte jobs, meldt flanders.bio in het kader van het jaarlijkse congres "knowledge for growth".

De meeste functieprofielen zijn voor de productie, zoals (bio)ingenieur, industrie-apotheker of ICT-expert. Maar er zijn ook jobs in onderzoek en ontwikkeling. "Voor de meeste openstaande vacatures zijn specifieke competenties nodig die bij pas afgestudeerde profielen ontbreken", zegt woordvoerder Jonas De Backer (flanders.bio). "Het zijn knelpuntberoepen waarvoor flanders.bio samen met een aantal partners gerichte opleidingen zal organiseren rond de verschillende stappen binnen het productie- en onderzoeksproces."



Flanders.bio zegt in dat kader het STEM-initiatief in het secundair onderwijs te steunen. Daarnaast heeft de clusterorganisatie het platform OPINNO opgezet voor masterstudenten life sciences, "Hiermee bereiken we jaarlijks een 600-tal studenten", aldus Henk Joos, managing director van flanders.bio. "Toch hebben we daarnaast meer onderzoekers nodig die ook nano-elektronica en ICT kunnen gebruiken om bijvoorbeeld gezondheidsoplossingen te ontwikkelen."