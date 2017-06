7 toffe jobs in de horeca en toerisme

Redactie vacature.com

6/06/17 - 08u00 Bron: vacature.com

© Shutterstock.

Ooit een job in de horeca of toerisme overwogen? Deze sectoren hebben meer te bieden dan je denkt. Laat je inspireren door deze functies!

Bij horeca of toerisme denk je wellicht niet meteen aan de logo-ontwerper van de vakantiedealer of aan de inkoper van verse groenten voor een sterrenrestaurant. Nochtans spelen ook zij er een sleutelrol. Ontdek hier zeven beroepen met pit die je in deze sectoren terug kan vinden.



Toon me alle jobs in de horeca en toerisme!



Travel consultant

Een travel consultant bereidt de perfecte reis van individuele klanten tot in de puntjes voor. Op basis van gerichte vragen en inspirerende kennis laten ze zelfs de meest besluiteloze klanten een droombestemming of -reisformule uitkiezen. Travel consultants checken wat haalbaar is binnen een bepaald budget en stellen zo een reispakket op maat samen. Meertaligheid, klantgerichtheid en inlevingsvermogen zijn onontbeerlijke eigenschappen voor een travel consultant.



Businessanalist

Samen met de zaakvoerder of leden van de directie tracht een businessanalist de inkomsten en uitgaven van een hotel of reisorganisatie te optimaliseren. Hij of zij ontleedt de resultatenrekening en bouwt datamodellen van de reële en ideale situatie uit. Om dat laatste te realiseren, brengt hij zowat alles in kaart: van de prioriteiten, opportuniteiten en sterktes van het bedrijf tot zijn risico's en knelpunten.



Cost controller

Een hotel of restaurant wil zijn klanten de beste mogelijke ervaring bezorgen zonder zich daarbij te verliezen in overdadige kosten. Daarom onderzoekt de cost controller de meest voordelige manier om een goed product aan te bieden. Leveranciers en aanbieders van diensten worden vergeleken en tegen elkaar uitgespeeld om billijke deals te kunnen sluiten. De cost controller is vaak de verpersoonlijking van de commerciële expertise van een zaak.



Receptionist

Werken in de toeristische sector is altijd een beetje reizen, zelfs van op je vaste werkplek. Als receptionist in een hotel krijg je dagelijks te maken met verschillende talen en culturen, en anticipeer je op de verwachtingen van bezoekers met diverse achtergronden. Je bent een wereldburger en slaagt erin om elke nationaliteit zich thuis te laten voelen in jouw hotel, stad en land. Naast meertaligheid en een groot empathisch vermogen beschik je ook over sterke administratieve skills, want jij beheert de reservaties en check-ins van de hotelgasten.



Keukenmedewerker

Een hoeksteen van de horeca is de keukenmedewerker. Van afwasser over hulpkok tot chef, allen dragen ze bij aan een perfect avondje uit. Voor bepaalde keukenjobs heb je een diploma of getuigschrift nodig, in andere functies kan je meteen starten. Absolute vereisten in de keuken: snelheid, handigheid en een grote dosis stressbestendigheid!



Brand marketeers

Ook in de horeca en toerisme zijn populariteit en succes grotendeels afhankelijk van een sterk merk. Brand marketeers maken het imago van de zaak of organisatie aantrekkelijk voor het doelpubliek. Ze waken daarnaast over de kwaliteit van het product, en proberen de ervaring van klanten zo goed mogelijk af te stemmen op hun verwachtingen.



Cabin crew

Je bent punctueel, koelbloedig en je hebt geen last van claustrofobie. Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel, en zelfs extreem nijdige mensen krijgen die glimlach niet van je gezicht. Een stevig functieprofiel, maar als je je hierin kan vinden, kan je zo starten als cabin crew member. Daarnaast is het leven van een steward of airhostess natuurlijk ook vooral heel romantisch. De wereld rondreizen en ervoor betaald worden: de droom van velen.



Kies je toch liever voor een andere sector? Ontdek alle vacatures op onze website. Registreer je en krijg jobs op basis van je interesses en profiel in je mailbox.



Lees ook:

Vijf voordelen van weekendwerk

10 perfecte jobs voor mensen met goede sociale vaardigheden

10 jobs waar je wél goed verdient en toch niet moet lopen stressen



Bron: vacature.com