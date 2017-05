Jaarlijks vakantiegeld: hoeveel krijg jij uitbetaald?

Door: redactie

18/05/17 - 07u00

© Shutterstock.

De zon schijnt weer wat vaker, de temperatuur begint te stijgen: de zomer komt eraan! En dat betekent ook dat je binnenkort je vakantiegeld op je rekening gestort krijgt. Een handig jaarlijks extraatje om je reisbudget te spijzen, geplande verbouwingen te betalen of gewoon voor die gezellige maar dure avonden op het terras. Hoeveel krijg je precies? Met deze tool bereken je het in enkele klikken.

De meesten onder ons krijgen jaarlijks in mei of juni hun vakantiegeld uitbetaald. Daarbij hoor je weleens over enkel en dubbel vakantiegeld. Wat betekent dat precies? De term 'enkel vakantiegeld' is sociaaljuridisch jargon voor het loon dat je krijgt tijdens de wettelijke verlofdagen. Daarbovenop komt dan nog eens het dubbel vakantiegeld: een soort vergoeding voor de extra kosten die vakantie met zich meebrengt. Op welk bedrag je recht hebt, hangt af van je brutoloon, het aantal dagen dat je vorig jaar presteerde, hoeveel kinderen je ten laste hebt en je statuut.

Voor arbeiders

De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) of het sectorale vakantiefonds betaalt je vakantiegeld als arbeider uit. Je bruto vakantiegeld bedraagt 15,38% van wat je in totaal bruto verdiend hebt tijdens het vorige kalenderjaar - ook wel het vakantiedienstjaar genoemd. Daarbovenop krijg je eventueel nog een fictief loon voor bepaalde dagen waarop je niet werkte, maar die worden gelijkgesteld met dagen effectieve arbeid, zoals ouderschapsverlof.



Je krijgt het enkel en het dubbel vakantiegeld tegelijk uitbetaald. Let op: als arbeider ontvang je geen loon op het moment dat je je vakantie opneemt. Zo kan het zijn dat je je vakantiegeld in juni krijgt, maar dat je pas in augustus verlof hebt. Bijvoorbeeld als je bedrijf dan voor een bepaalde periode de deuren sluit. Zorg er dus voor dat je het hele bedrag niet meteen opsoupeert.