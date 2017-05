In deze 5 jobs krijg je veel verantwoordelijkheid én vrijheid

Redactie vacature.com

Klaar voor de volgende stap in je carrière? Een functie met verantwoordelijkheid biedt extra uitdaging en voldoening!

'Verantwoordelijkheid', een begrip dat je ruim kan interpreteren. Het houdt onder meer in dat je afgerekend wordt op de kwaliteit van geleverd werk, of op de snelheid van je prestaties. Je voert minder zelf uit en delegeert meer. Zonder stevige sociale skills lukt dat moeilijk. Het betekent dat je niet langer bezig bent met details, maar zicht houdt zicht op het grotere plaatje: de deadline, de kosten, doelstellingen. In een leidinggevende of coördinerende functie is het belangrijk om altijd het overzicht te bewaren. Dus ook een portie strategisch inzicht en uitstekende time management skills zijn cruciale eigenschappen.



Nog altijd geïnteresseerd? Dan zijn de volgende functies misschien wel iets voor jou.



Sales manager

Als sales manager ben je de eindverantwoordelijke voor de verkoop van producten of diensten. Je staat aan het hoofd van een team verkopers en werkt nauw samen met de marketingafdeling. Vaak houd je in jouw vakgebied zelf de trends in de gaten en analyseer je de markt. Je stelt een verkoopplan op en krijgt duidelijke doelstellingen opgelegd. Die zullen onder meer je succes meten.



Project manager

Als project manager ben je betrokken bij het hele proces. Jouw acties en controle hebben een directe impact op iedere fase van het werk dat je team moet afronden. Je zorgt ervoor dat iedere medewerker perfect op de hoogte is van zijn taken, en deze tijdig en correct uitvoert. Tegelijk ben je ook de schatbewaarder van het project en houd je controle over het budget.



Boekhouder

Een boekhouder of accountant biedt de blik op de cijfers in een bedrijf. Je bent verantwoordelijk voor de invoering en verwerking van alle boekhoudkundige en financiële data. Daarnaast maak je facturen op, controleer je de betaalbalans en je zorgt met regelmaat voor de btw-aangiftes. Op het einde van het fiscaal jaar stel je mee de eindbalans en jaarrekening op. Iedereen in het bedrijf vertrouwt op jouw cijfermatige sterktes!



Hr-manager

Als hr-manager ben je verantwoordelijk voor het algemene personeelsbeleid van een bedrijf. Je kent de sociale wetgeving door en door. Vaak fungeer je als schakel tussen management en medewerkers. Je staat in voor het correct verloop van de personeelsadministratie en organiseert de rekrutering van nieuwkomers. Ook ben je veelal verantwoordelijk voor de interne communicatie. Af en toe moet je moeilijke knopen doorhakken. In het geval van een ontslag of reorganisatie, bijvoorbeeld.



Teamleader

Een teamleader of afdelingsverantwoordelijke heeft de dagelijkse leiding over een eenheid en werkt heel nauw samen met zijn of haar medewerkers. Je leidt en coördineert vooral, maar als het nodig is, sta je tussen team en help je mee met uitvoerende taken. Flexibiliteit is essentieel, en zowel doen als denken zijn belangrijk in jouw functie. Op het einde van de rit ben jij de eindverantwoordelijke voor de prestaties van jouw afdeling.



