ABN AMRO schrapt zestig banen in België

9/05/17 - 20u23 Bron: Belga

De Nederlandse bankgroep ABN AMRO wil zestig banen schrappen in België. Vooral de private banking-divisie, die diensten levert aan vermogende klanten, wordt getroffen door de herstructurering. Dat bericht De Tijd vanavond en wordt bevestigd door ABN AMRO-woordvoerster Brigitte Seegers. Volgens Seegers werd dit in maart intern al aangekondigd.

"De banen zullen geschrapt worden over een periode van twee jaar", alus Seegers. "Dat zal gebeuren door natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen zijn niet uit te sluiten."



De woordvoerster benadrukt dat de ingreep er komt in het kader van een besparingsplan dat vorig jaar aangekondigd werd. De bank ziet zich ertoe genoodzaakt door de digitalisering in de sector.