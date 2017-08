De cv's van Flanders' finest (en best betaalde)

Julie Putseys

14/08/17 - 08u00 Bron: vacature.com

© Shutterstock.

Hoe baan je je een weg naar de top? Als je de cv's van enkele Belgische CEO's bekijkt, doe je dit door veel te studeren, internationale ervaring op te doen en lang bij hetzelfde bedrijf te blijven plakken. Of je hebt een geniaal idee en stampt je eigen zaak uit de grond.

Bert De Graeve De Graeve speelde op veilig door erg saaie studierichtingen te volgen die hem heel rijk zouden maken. Na Grieks-Latijn op het middelbaar schakelde hij over naar rechten op de Universiteit van Gent, om nadien postgraduaten economische, financiële en fiscale wetenschappen en tax management te scoren. Meteen na zijn studies begon hij bij het consultancybedrijf Arthur Andersen dat in 2002 veroordeeld werd voor het vernietigen van bewijsstukken in de Enron-fraudezaak. Misschien had De Graeve toen al in de smiezen dat het bedrijf niet zo koosjer te werk ging, want hij pakte al na twee jaar zijn biezen om bij Alcatel aan de slag te gaan. In 1996 keerde hij terug naar de media en zijn Vlaamse roots als Managing Director bij de VRT. Tot 2002, wanneer Bekaert hem wegkaapte. In 2014 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Telenet en Bekaert.



Als voorzitter van Bekaert en Telenet ontving De Graeve €365.000 in 2016.

Gert Verhulst Verhulst wou als 18-jarige aan het conservatorium in Antwerpen studeren om acteur te kunnen worden, maar raakte niet door het toelatingsexamen. Dan heeft hij even met zijn duimen gedraaid in afwachting om zijn legerdienst te doen. Toen keerde het tij voor de jonge Verhulst en sloeg hij erin om via audities aan de slag te gaan bij de BRTN (nu VRT) als presentator van een jeugdprogramma, speel op sport. Slechts twee jaar later kwam hij op het idee van Samson dat op korte tijd razend populair werd. Nog eens enkele jaren verder richtte hij Studio 100 op. En dat is - we vertellen hier niet bepaald staatsgeheimen - nog steeds het Alfa en Omega van kinderentertainment in Vlaanderen, toch minstens wat omzetcijfers betreft. Wie in de creatieve sector wil werken, kan aan Gertje zeker een voorbeeld nemen.



€112.114.000: het geschat vermogen van Gert Verhulst en Hans Bourlon.

Sophie Dutordoir Dutordoir studeerde eerst Romaanse Talen in Gent. Nadien gooide ze het over een compleet andere boeg door economische, financiële en fiscale wetenschappen en general management op te nemen. Daarna schakelde z­­­­­e vlotjes over naar de arbeidsmarkt: de 22-jarige Dutordoir ging aan de slag als woordvoerder voor verschillende CVP-ministers (nu CD&V) en schopte het zelfs tot raadgever van de toenmalige premier Wilfried Martens. Maar in 1990 had ze het gehad met de politieke spelletjes en maakte ze de overstap naar Electrabel. Hier werkte ze zich gestaag naar de top, totdat ze er de brui aan gaf in 2013 en een Italiaanse delicatessenzaak opende. Maar deze onderneming was maar van korte duur. In 2016 kreeg ze namelijk een offer she couldn't refuse: €290.000 per jaar om aan het hoofd van de NMBS te staan. Als eerste vrouw in die functie brak ze het glazen plafond in het voormalige mannenbastion.



Dutordoir krijgt een loonplafond van €290.000 opgelegd. Haar mandaat loopt 6 jaar (tot 2023).

Kim Van Esbroeck Over glazen plafonds gesproken: de 38-jarige Van Esbroeck is sinds januari CEO van Bancontact. Aan de KU Leuven - en een jaartje aan Oxford via het Erasmusprogramma - heeft ze eerst fysica en nadien Artificial Intelligence gestudeerd. Daarna stapte ze vrijwel meteen de wereld van de elektronische betalingen in. Na een jaar als test consultant bij Integri versierde ze een plekje aan tafel bij de grote bazen als Project Coördination Manager. Nog eens twee jaar later werd ze Head of Marketing. In 2011 verliet ze Integri - dat inmiddels omgedoopt was tot Clear2Pay - voor de positie van Chief Operations Officer bij Bancontact. Na anderhalf jaar kreeg ze de iets hippere positie van Chief Commercial Officer aangeboden om tenslotte helemaal aan de top te eindigen als CEO.