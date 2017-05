Antwerpse haven werft 52 arbeiders aan

SPS

Cepa, de werkgeverskoepel in Antwerpen die instaat voor de havenarbeid, besliste zopas 52 mensen extra aan te werven. Dat komt vooral door de groeiende containertrafieken.

Jaar na jaar behandelt de haven van Antwerpen meer containers. Vorig jaar werd voor het eerst de kaap van 10 miljoen maritieme containers - uitgedrukt in twintigvoetscontainers - gehaald.



De snel groeiende trafiek gaat gepaard met extra havenarbeiders. "Jaarlijks zoeken we zo'n 200 tot 250 havenarbeiders om natuurlijke afvloeiing te vervangen. Maar elk jaar is er een surplus, en dat moeten we naar omhoog trekken", zegt Cepa-woordvoerder Yann Pauwels. Er was dit jaar al gerekend op 288 aanwervingen, maar zopas werd beslist dat aantal nog met 52 op te trekken.



De extra aanwervingen dienen ook om havenarbeiders te vervangen die worden herschoold tot chauffeurs voor straddle carriers, gele rijdende containerkranen. Door het extra werk op containerterminals zoals het Deurganckdok - dat sinds kort ook 24 uur per dag geopend is - wordt het aantal opleidingen voor dit soort voertuigen opgetrokken van 92 naar 250.



Alleen al Antwerp Gateway, de terminal van DP World, zou dit jaar nog 80 bijkomende chauffeurs nodig te hebben. Door de gestegen opleidingsvraag worden in het havenopleidingscentrum OCHA nu al twee shiften voorzien. Er wordt ook een derde, nachtelijke shift overwogen.



Momenteel telt het algemeen contingent van havenarbeiders in Antwerpen zo'n 6.100 havenarbeiders.