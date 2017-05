AXA Bank vangt werkpieken op met 'robots'

EB

2/05/17

© epa.

AXA Bank investeert in vijf 'robots' met software die werknemers nabootst, om pieken in de werkbelasting voor het personeel op te vangen. Het systeem, waar de bank vorig jaar mee startte, werd vandaag voorgesteld op een persconferentie. De bank ziet er niet meteen een bedreiging voor het personeel in.

Medewerkers van AXA Bank demonstreerden vandaag kort hoe de robots precies werken. "Een R2-D2 (robot uit de Star Wars-films, red.) rijdt hier niet, maar het gaat om software die het manuele werk van onze medewerkers overneemt", zegt Roel Soetens, verantwoordelijk voor het betaalverkeer bij AXA Bank. "Een dossier voor een interne herfinanciering, bijvoorbeeld, duurt voor een medewerker normaliter 25 minuten. De robot kan het op 11 minuten. Een hogere limiet voor de kredietkaart kan binnen de 48 seconden in plaats van 5 minuten."



Echte beslissingen nemen de robots - die per stuk zo'n 30.000 tot 40.000 euro per jaar kosten - niet. Ze brengen gegevens samen, maar een medewerker beslist uiteindelijk, al was het maar omdat er soms ook nog commerciële overwegingen spelen, legt Soetens uit.



Met de makkelijk programmeerbare robotsoftware wil de bank vooral pieken in de werkbelasting opvangen. Lage rentes zorgen bijvoorbeeld voor pieken in het aantal aanvragen voor de herfinanciering van een lening. "We hadden eens een achterstand van 2.500 dossiers, maar die is op drie dagen opgelost", luidt het.



De klanten merken niets van de robots, al kan de bank zich door de software wel meer richten op betere dienstverlening. Momenteel kan de software al 17 taken vervangen. Tegen 2018 zouden er nog een tiental bijkomen.



De bank stelt dat het personeel niet afkerig staat tegenover de technologie, die zowat honderd medewerkers bijstaat. "Ze kunnen de repetitieve taken mijden en zich focussen op meer creatieve taken", klinkt het. Het personeel hoeft ook niet te vrezen voor zijn job, aldus nog Soetens. "Er is werk genoeg, maar het zou wat vreemd zijn om mensen te gaan aanwerven voor de piekmomenten."