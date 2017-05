Onderhandelen over je loon is als een spelletje stratego

Redactie vacature.com

5/05/17 - 08u00 Bron: vacature.com

© Shutterstock.

Onderhandelen over je loon is niet eenvoudig. Of je nu net van de schoolbanken komt of al wat jaren ervaring op de teller hebt: een grondige voorbereiding maakt het gesprek makkelijker én efficiënter.

Ons e-book over salaris, met alles wat je moet weten over je loon, helpt je hierbij. En met deze vier tips kan je alvast zelfverzekerd naar de onderhandelingstafel.

We zien loononderhandelingen te vaak als een spel van opbod en afdingen. Het lijkt soms verleidelijk om eerst een zo hoog mogelijk bedrag op tafel te leggen, om dan vervolgens te marchanderen met de persoon tegenover je. Een partijtje blufpoker werkt in de praktijk meestal contraproductief. Hoe pak je het dan wél aan?

1. Weet wat je waard bent Even aan je ouders of je lief vragen hoeveel zij denken dat je waard bent en er dan met de natte vinger nog een paar euro's bovenop doen? Die tactiek is meestal niet de meest succesvolle. Met ons Salariskompas kom je precies te weten wat iemand met een gelijkaardige ervaring in dezelfde sector verdient. Niet alleen op het vlak van nettoloon, maar bijvoorbeeld ook extralegale voordelen.



Lees ook: Moet jij opslag krijgen? Doe de test!

2. Zorg voor wisselgeld De kans is reëel dat je (toekomstige) werkgever tijdens de onderhandelingen zegt: "Hoger dan dit loon kunnen we niet gaan". Leg daarom vooraf een lijst met extralegale voordelen aan zoals een laptop, gsm-abonnement, opleidingsbudget ... Die voordelen zijn misschien wel bespreekbaar en dikken je loonpakket verder aan.

3. Maak je verhaal hard Waarom vind je dat je een bepaald salaris waard bent? Bereid alvast een antwoord voor op die vraag. Zeggen dat je spaart voor een nieuwe auto is geen goed argument. Zoek daarentegen naar meetbare of tastbare feiten. Denk maar aan extra verantwoordelijkheden ten opzichte van je vorige job, skills die je opgedaan hebt of mooie resultaten die je hebt geboekt.

4. Oefen vooraf Oefening baart kunst. Dat geldt ook voor loonsonderhandelingen. Vraag aan je partner of een vriend(in) om je te helpen. Laat hem of haar de manager spelen die niet onmiddellijk akkoord gaat en oefen zo je overtuigingskunsten.