Baggerbedrijf DEME is aantrekkelijkste werkgever van België

27/04/17 - 18u13 Bron: Belga

© DEME.

Baggerbedrijf DEME is dit jaar de aantrekkelijkste werkgever in ons land. Dat blijkt uit een bevraging die uitzendkantoor Randstad eind vorig jaar organiseerde bij 11.000 Belgen. België volgt daarmee de wereldwijde trend dat in elk land een bedrijf van eigen bodem als aantrekkelijkste werkgever wordt verkozen. De top vijf ligt wel op een zakdoek bij elkaar. Andere bijzonder aantrekkelijke bedrijven zijn Pairi Daiza, Janssen Pharmaceutica, GSK en Studio 100. Randstad merkt ook op dat Colruyt, in opvolging van Coca-Cola, in absolute zin de aantrekkelijkste werkgever is.