Regiorapport 2017: Arbeidsmarkt veert op, van De Panne tot Riemst

Hermien Vanoost

29/04/17 - 08u00 Bron: vacature.com

© Shutterstock.

Volgens de Nationale Bank zijn er sinds de start van de regering Michel in 2014 al meer dan 100.000 jobs bijgekomen. Welke regio's profiteren het meest van de groei?

WEST-VLAANDEREN: veel vacatures, maar weinig werkzoekenden De werkgelegenheidsgraad bij de 15- tot 64-jarigen ligt nergens in Vlaanderen zo hoog als in West-Vlaanderen (68,60 procent, eind 2016). Tezelfdertijd zijn er ook niet veel werkzoekenden: met 5,60 procent werkloosheidsgraad duikt West-Vlaanderen onder het Vlaams gemiddelde van 7,20 procent. Het aantal werkzoekenden in West-Vlaanderen is intussen wel zodanig gezakt dat het problematisch wordt voor de werkgevers. Per vacature heb je in West-Vlaanderen 5,2 werkzoekenden. Voor het arrondissement Roeselare is dat zelfs maar 3,3.



Werkloosheid: Laagst Lichtervelde (2,7%), hoogst Oostende (11,7%).

Vacatures: Meeste vacatures in Brugge (7.293).

Dringend nood aan: Schoonmaakpersoneel, bouwvakkers, horecapersoneel, verkopers, chauffeurs, verpleegkundigen en verzorgenden.

Brutoloon: Laagst Veurne (2.730 euro), hoogst Brugge (3.197 euro).





OOST-VLAANDEREN: de meest gemiddelde provincie Om het even welke parameter je bekijkt, Oost-Vlaanderen scoort zowat altijd rond het Vlaamse gemiddelde. Uitschieters heeft deze provincie amper, niet in goede zin, maar zeker ook niet in slechte zin.



Werkloosheid: Laagst Aalter en Wortegem-Petegem (3,1%), hoogst Gent (12,0%).

Vacatures: Meeste vacatures in Gent (14.884).

Dringend nood aan: Schoonmaakpersoneel, verkopers, verpleegkundigen en verzorgenden, onderwijzend personeel, bouwvakkers, gespecialiseerd administratief medewerkers.

Brutoloon: Laagst Eeklo (2.905 euro), hoogst arrondissement Gent (3.435 euro).





LIMBURG: zorgenkind wordt groeipool 23.935 vacatures kreeg de VDAB in 2016 binnen vanuit Limburg. Dat is het laagste aantal van alle Vlaamse provincies, maar het is wel 35,4 procent meer dan in het jaar ervoor. En dat is dan weer de sterkste stijging in Vlaanderen. Dus ja, Limburg is aan een sterke opmars bezig, ook al heeft het op de andere provincies nog een zekere achterstand goed te maken.



Werkloosheid: Laagst Herstappe (2,2%), hoogst Genk (12,0%).

Vacatures: Meeste vacatures in de gemeente Hasselt (6.818).

Dringend nood aan: Schoonmaakpersoneel, bouwvakkers, verkopers, gespecialiseerd administratief medewerkers, horecapersoneel.

Brutoloon: Laagst arrondissement Tongeren (2.957 euro), hoogst arrondissement Hasselt (3.308 euro).





ANTWERPEN: files zijn de grootste kopzorg Ook al registreerde de VDAB in 2016 nergens anders meer vacatures dan in de provincie Antwerpen (+59.118), het blijft procentueel het zwakke broertje. De werkloosheidsgraad lag eind vorig jaar op 9 procent (Vlaanderen: 7,20 procent), de werkgelegenheidsgraad op 63,90 procent (Vlaanderen: 66,50 procent). Een andere problematiek die in geen enkele andere regio zo hard speelt, is mobiliteit. In 2016 oversteeg de filezwaarte in Antwerpen voor het eerst die van Brussel.



Werkloosheid: Laagst in Hove (4,1%), hoogst in Antwerpen (15,1%).

Vacatures: Meeste vacatures in Antwerpen (23.758).

Dringend nood aan: Schoonmaakpersoneel, onderwijzend personeel, verkopers, bouwvakkers, gespecialiseerd administratief medewerkers, ICT-medewerkers.

Brutoloon: Laagst arrondissement Turnhout (3.376 euro), hoogst arrondissement Antwerpen (3.543 euro).