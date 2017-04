Sorry Marc Coucke: de beste baas is een stille baas

Door: redactie

De beste bazen? Die ­zaten niet op een elite-unief, ­maken al eens een fout, en vooral: het zijn géén tafelspringers. ­Sorry, Marc Coucke: de meest succesvolle CEO's blijken ­introverte ­mensen te zijn, zegt Amerikaans onderzoek.

De studie, gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift 'Harvard Business ­Review', maakt komaf met het stereotiepe beeld van een 'goede baas'. Zo'n man of vrouw moet wel extravert, charismatisch en zelfverzekerd zijn. Bovendien heeft hij een diploma van een topuniversiteit op zak én legt hij in zijn carrière een foutloos ­parcours af. Niets is minder waar, toont het onderzoek aan. Voor het 'CEO Genome Project' werden 930 CEO's tien jaar lang gevolgd. Niet alleen hun gedrag werd in kaart gebracht, maar ook bijvoorbeeld hoe ze het ervan af hadden gebracht in hun vorige jobs. En wat bleek? Iets meer dan de helft van de CEO's die het volgens investeerders en directieleden beter deden dan ze verwacht ­hadden, bleken introverten te zijn. Slechts 7% had een gewaardeerd diploma en bijna allemaal hadden ze - soms zeer zware - fouten gemaakt tijdens hun loopbaan.

À la Colruyt

"Deze studie gaat in tegen het vooroordeel dat CEO's extraverte mensen moéten zijn. Dat vind ik zeer bemoedigend", zegt ­organisatiepsycholoog Martin Euwema (KU Leuven). "Het onderzoek spreekt het cliché tegen dat enkel charismatische ­leiders deugen, die groot zelfvertrouwen uitstralen en anderen kunnen verleiden met hun inspirerende praat. Aan te dominante leiders zijn net heel grote risico's ­verbonden. Zij zullen makkelijk hun eigen mening doordrukken, wat de kwaliteit van de besluitvorming niet ten goede komt. Als die CEO's 50% van de discussie domineren, kan je je afvragen of alle kwaliteiten van de vergadering wel naar boven komen."



Volgens Euwema wisten de Chinezen het eeuwen geleden al: 'de beste leiders zijn onzichtbaar, omdat ze anderen tot bloei brengen', luidt hun spreekwoord. "Zo is Jef Colruyt geen uitgesproken extraverte ­leider. In zijn bedrijf heerst er een cultuur die de medewerkers waardeert en waarbij er ook in hen geïnvesteerd wordt. Bescheidenheid komt op de eerste plaats, wat ­helemaal past bij de Vlaamse natuur."



"Trouwens, als iemand zich extravert ­gedraagt, weet je niet altijd of dat ligt aan zijn persoonlijkheid of dat het een rol is die hij speelt. Zo kunnen ook introverte leiders mooie presentaties geven. Ook zij durven snel besluiten te nemen. Maar het verschil met een extravert persoon is dat een introverte baas éérst goed zal luisteren naar de anderen en éérst zal nadenken en pas daarna beslissingen zal nemen. En dat zijn net de kwaliteiten die een CEO moet hebben."