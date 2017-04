Jongeren en werk: liever 'fun' dan 'cash'

SPS

20/04/17 - 09u40 Bron: ANP

© thinkstock.

Als het om werk gaat, kiezen zeven van de tien Europese jongeren liever voor een matig betaalde baan waar ze plezier in hebben dan voor een saaie baan met een topsalaris. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse uitzendkantoor Young Capital in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

Voor het onderzoek werden 3.721 millennials tussen de 17 en 36 jaar in acht Europese landen ondervraagd. Zij kregen de keuze: ga je voor een saaie baan met een dikke loonstrook of een leuke baan die modaal verdient? Maar liefst 69 procent prefereert de leuke baan. Belgische jongeren schommelen met 67 procent rond het gemiddelde. Het zijn vooral Spanjaarden, Fransen en Nederlanders die 'fun' boven 'cash' prefereren. Jonge Duitsers en Britten zijn daarvan minder overtuigd. "Werkgevers doen er goed aan hier notie van te nemen", zegt Ineke Kooistra, CEO van YoungCapital. "De tijd dat je jong talent met alleen een dik salaris over de streep trok, is nu echt voorbij. Wie een duurzame relatie met millennials wil opbouwen, zal zich echt moeten verdiepen in hun mindset." Lees hieronder verder

Vast contract

In Nederland en Spanje willen de meeste jongeren fulltime werken of in een 'grote' parttimebaan van tussen 25 en 35 uur. Jongeren in België en Groot-Brittannië zeggen relatief het vaakst dat ze helemaal niet willen werken.



Op de vraag welke contractvorm zij ideaal vinden op dit moment van hun leven, geven zes op de tien Europese jongeren de voorkeur aan een contract voor bepaalde tijd. In Nederland geldt dit voor de helft van de ondervraagden. Dat is verrassend, aldus Werner Liebregts, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. "Rationeel gezien zou het contract voor onbepaalde tijd met alle bijkomende zekerheden het ideaal moeten zijn van iedere werknemer, op elk moment van zijn of haar leven. Niets is minder waar: jongeren willen zich juist vrij voelen." De ondervraagden geven aan hun opties open te willen houden om te reizen of te studeren, of willen zich zo breed mogelijk ontwikkelen bij verschillende werkgevers.



Hoe ouder de ondervraagden zijn, hoe vaker ze aangeven graag een vast contract voor onbepaalde tijd te willen. De belangrijkste redenen dat jonge werknemers een vast contract willen, zijn financiële zekerheid en het kopen van een huis.



Het volledige onderzoek is hier terug te vinden