4 op 10 werkzoekenden hebben geen of amper kennis Nederlands in Halle-Vilvoorde

In december van vorig jaar hadden 6.756 werkzoekenden in Halle-Vilvoorde of 39,2 procent van het totale aantal werkzoekenden geen of slechts een beperkte kennis van het Nederlands. In het arrondissement Leuven ging het om 1.938 werkzoekenden of 15,3 procent. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van Willy Segers (N-VA).

Het aantal werkzoekenden met geen of een beperkte kennis van het Nederlands steeg in de periode 2011-2015 in Halle-Vilvoorde van 6.131 tot 6.887 om in 2016 terug te dalen tot 6.756. In verhouding tot het totale aantal werkzoekenden bleef het aandeel in die periode schommelen tussen 36 tot 40 procent. In het arrondissement Leuven was er in de periode 2010-2016 een continue stijging van dit aantal werkzoekenden van 1.433 tot 1.938. Uitgedrukt in percentages steeg het aandeel van 12,2 tot 15,3 procent. De cijfers geven steeds de stand van zaken weer in de maand december van het jaar.



Het aantal vacatures waarin de kennis van het Nederlands niet vereist wordt is beperkt. In Halle-Vilvoorde steeg het aantal weliswaar van 182 (1,3 procent) in 2010 tot 1.518 (7,4 procent) in 2016. Aan de toename in 2016 dient volgens minister Muyters niet teveel gewicht gegeven te worden, vermits deze volledig voor rekening van één bedrijf (met hoofdzetel in Halle-Vilvoorde) is, dat met name exclusief op de kennis van het Engels focust en rekruteert voor locaties in heel Vlaanderen.