SPS

18/04/17 - 07u33 Bron: Belga

© photo news.

De chemie- en farmasector heeft de voorbije twee jaar 1.400 nieuwe jobs gecreëerd, of de sterkste jobaangroei sinds tien jaar.

De jobcreatie situeert zich vooral in ondernemingen met meer dan 100 werknemers en wordt sterk gedragen door de farmasector. Sectorfederatie essenscia geeft ook aan dat 52 procent van de nieuwe jobs ingevuld is door vrouwen.



De sector telt vandaag bijna 90.000 jobs in België. Essenscia maakt later vandaag meer cijfers bekend tijdens een persconferentie.