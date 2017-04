Gezocht voor droomjob: luie mensen (M/V)

BRECHT HERMAN

14/04/17 - 09u49

© Fatboy.

Goesting om tijdens de zomervakantie een centje bij te verdienen en te reizen, maar tegelijkertijd te lui om écht iets te doen? Dan heeft Fatboy nu de oplossing in de aanbieding. Het bedrijf zoekt vrienden die door Europa willen reizen om in een nieuwe ligzak te liggen. Inderdaad: lekker lui, languit liggen. En intussen centjes verdienen.

"Stel je eens voor: betaald krijgen terwijl je samen met je beste vrienden reist door Europa, feest tot de zon opkomt en chillt wanneer het jou uitkomt." Te mooi om waar te zijn? Niets van. Boven aan het profiel van de geknipte kandidaat voor een zomerjob bij Fatboy staat effectief 'Je bent lui'. Je moet ook graag op een Lamzac liggen, een nieuw soort ligzak dat Fatboy wil promoten. Niet in je eigen woonplaats, maar wel doorheen Europa.



Bedoeling is om een vooraf uitgestippelde roadtrip te maken. Die start in Nederland en leidt via naar verluidt "gave hotspots" naar het zuiden. Onderweg moet je achteroverleunen en chillen. En er intussen een fotootje van maken en enkele van die ligzakken verkopen, natuurlijk. Omdat alleen maar alleen is, mag je ook vrienden meenemen. "Concreet zoeken we drie teams - eentje voor juni, juli en augustus - van drie of vier vrienden die samen van hotspot naar hotspot willen reizen terwijl ze onderweg de ligzak promoten", klinkt het. Je krijgt een busje, budget voor eten, drinken en benzine én een heleboel ligzakken. Per Lamzac die je verkoopt, krijg je een commissie.



Behalve lui moet je ook actief zijn op sociale media, weten hoe je mooie foto's maakt, Engels spreken en schrijven, een rijbewijs B hebben en vier weken beschikbaar zijn. Kandidaten kunnen zich melden op laziestjob.com. Vergeet geen kaartje te sturen om ons te bedanken voor de sollicitatie-tip.