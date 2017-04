Dit loon krijg je als administratief medewerker

Redactie vacature.com

Als administratief medewerker zorg je ervoor dat alles vlot verloopt in je bedrijf. Binnen verschillende afdelingen, zoals hr, marketing, sales en logistiek, zijn ondernemingen op zoek naar nieuw administratief talent. Maak snel een profiel aan op vacature.com en lanceer je carrière. Maar hoeveel verdien je in zo'n functie? Een overzicht.

Het rekruteringsbedrijf Robert Half publiceert elk jaar een salarisgids met daarin een overzicht van de startsalarissen van administratieve medewerkers. Volgens dat onderzoek speelt administratief ondersteunend personeel een steeds belangrijkere rol binnen bedrijven. Het takenpakket is enorm veranderd en aangevuld met nieuwe verantwoordelijkheden. Dit is wat daar vandaag bruto tegenover staat:

1. Management en office support

Wil je graag carrière maken in de all-round administratieve ondersteuning, dan kan je aan de slag in verschillende functies. Als algemeen administratief medewerker bijvoorbeeld. Zo ziet je brutoloon eruit:

· Start: 1.825 - 2.150 euro

· 3 - 5 jaar ervaring: 2.000 - 2.500 euro

· Meer dan 5 jaar: 2.250 - 3.300 euro.



Een Management Assistant ondersteunt een of meerdere leden van de directie van een bedrijf. Je beheert mee de agenda van je baas, zorgt voor zijn administratie en helpt bij de organisatie van vergaderingen.

· Start: 1.900 - 2.300 euro

· 3 tot 5 jaar ervaring: 2.100 - 2.600 euro

· Meer dan 5 jaar: 2.250 - 3.325 euro.



Om aan de slag te gaan als Office Manager, heb je doorgaans minstens 3 jaar werkervaring nodig. In vergelijking met een Management Assistant werk je niet voor één persoon, maar ben je verantwoordelijk voor het secretariaat van een hele onderneming of een afdeling.

· Start (je hebt dan al 3 jar ervaring): 2.225 - 2.700 euro

· Meer dan 5 jaar ervaring: 2.400 - 4.000 euro.



