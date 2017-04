Hoe hoger in de hiërarchie, hoe hoger de bonussen

Hermien Vanoost

Variabele verloning is in veel organisaties goed ingeburgerd. Zowat de helft van de werknemers krijgt ermee te maken. Dat becijferde SD Worx na analyse van 120.000 loonfiches. De algemene regel is: hoe hoger in de hiërarchie, hoe vaker er met variabel salaris wordt gewerkt en hoe hoger de bedragen liggen.

Meestal gaat het om bonussen (37%) die aan het einde van het jaar worden uitgedeeld, al naargelang de prestaties van het bedrijf, het individu of een team (=cao 90, goed voor 18,1%). Verkopers voelen het effect van een goeie verkoop sneller. Zij ontvangen elke maand een variabele vergoeding gestort. Een klein deel van de werknemers (5,1%) wordt beloond met warrants, een soort aandelenopties. In de industrie en de zorg ten slotte zie je nog een andere vorm van variabele verloning. Daar zijn het niet de prestaties maar wel de omstandigheden die maken dat de premies voor de medewerkers oplopen. Hoe meer nacht- of ploegwerk, hoe hoger het variabel loon.

Chemie en farma gul met bonussen In de chemie en de farma zijn bonussen, premies en andere variabele beloningen schering en inslag. Respectievelijk 81,2 en 74,6 procent van de werknemers maakt er aanspraak op. De bedragen zijn aanzienlijk (zie tabel): een directielid in de chemie verdient zo'n 8.300 euro bruto extra per jaar (mediaan), wat neerkomt op bijna 700 euro per maand. Een bediende in een uitvoerende functie krijgt jaarlijks een extraatje van 4.100 euro bruto (350 euro per maand). Dat de vergoedingen voor middenkaders en uitvoerende medewerkers in de zorg zo hoog zijn, heeft te maken met de premies voor nacht-, ploeg en weekendwerk.

Directielid + hoger kader Senior profielen + managers Middenkader Lager uitvoerende functies Farmacie €12.500 €8.000 €5.100 €800 Chemie €8.300 €5.300 €4.700 €4.100 Bouw €8.100 €3.400 €2.200 €1.700 Handel €8.000 €5.100 €2.600 €1.200 Diensten €8.000 €4.600 €2.900 €1.600 Zorg €5.400 €5.800 €6.000 €4.000 Industrie €5.200 €3.500 €2.600 €1.730 Bron: SD Worx, Salary Survey

Hoogste bedragen in Brussel en Vlaams-Brabant Ook regionaal zijn er verschillen. De hoogste variabele vergoedingen komen we tegen in Brussel en Vlaams-Brabant. "Dat komt omdat je daar veel banken en internationale hoofdkantoren vindt", zegt Brigitte Oversteyns van SD Worx. "Zij werken doorgaans met een uitgekiender bonussysteem dan een doorsnee Vlaamse onderneming." Een directielid in Brussel verdient op jaarbasis voor 10.100 euro bruto (mediaan) aan bonussen en premies. In Vlaams-Brabant mag een uitvoerende bediende rekenen op een jaarlijks extraatje van 3.000 euro bruto.



