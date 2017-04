Target gehaald, 1.000 euro extra in the pocket

Hermien Vanoost

15/04/17 - 08u00 Bron: vacature.com Magazine

© Shutterstock.

Elke maand opnieuw knokken om je targets te halen, het lijkt een zenuwslopende aangelegenheid. En toch is dat niet hoe een 'echte' verkoper dat 'werken op commissie' ervaart.

Van 15% commissieloon...

Volgens berekeningen van SD Worx krijgt de helft van de loontrekkende vertegenwoordigers in ons land met prestatiegebonden variabele verloning te maken. Dat kunnen commissielonen zijn, maar ook bonussen of andere premies. "Het variabele deel van het loon van een verkoper bepaalt doorgaans zo'n 10 à 15 procent van het totaal. Maar daar zullen zeker uitschieters van 30 procent of meer bij zitten", vertelt managing consultant Brigitte Oversteyns. Er zijn geen wettelijke regels die bepalen hoe groot dat aandeel variabel loon mag zijn. Wel belangrijk: voor het vast loon mag een werkgever niet gaan onder het minimumloon dat sectoraal is afgesproken. Een werkgever kan dus niet zomaar zeggen: ik geef je 1.000 euro vast en de rest is gekoppeld aan je prestaties. Hij moet zich houden aan wat overeengekomen is in de sector. En goed nieuws: het variabel loont telt ook mee bij de berekening van pakweg je pensioen of je werkloosheidsuitkering.



Hoe vertaalt zich dit nu allemaal in harde euro's? Kan je rijk worden met je commissies? Marc De Wolf van de Belgische Federatie van Handelsvertegenwoordigers (BFH) krijgt dagelijks arbeidscontracten en andere dossiers van verkopers onder de neus geschoven. "Het merendeel van de loontrekkenden komt uiteindelijk uit op een maandloon van 3.000 à 3.800 euro bruto, vast en variabel samen. De ene maanden verdienen ze 300 euro commissie, de andere keer 1.000. Maar er zijn uitzonderingen, in beide richtingen. Zo behartigde ik laatst een dossier van een vrouw die elke maand 2.000 euro vast loon krijgt, en daar bovenop 3.000 à 5.000 euro weet te verzilveren. Maar evenzeer krijg ik verkopers over de vloer die niet eens weten dat ze aan het minimumloon werken."



Gemiddeld heeft het BFH 300 dossiers in behandeling. Daar zitten ook delicate cases tussen, waarbij de werkgever bijvoorbeeld aan het commissiesysteem begint te prutsen. "Dat mag wettelijk gezien niet, maar sommige werkgevers zijn er creatief in. Als ze merken dat je vlot verkoopt, beslissen ze bijvoorbeeld ineens om het commissiepercentage omlaag te trekken of bepaalde orders niet meer mee te tellen in de berekening."