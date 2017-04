Al bijna 1000 kandidaten voor tijdelijke werkervaring

Door: redactie

12/04/17 - 16u42 Bron: Belga

© belga.

Sinds de invoering van het systeem van tijdelijke werkervaring voor leefloners en werkzoekenden zijn al 956 personen in een traject gestapt. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) verschafte aan parlementslid Axel Ronse (N-VA).

De tijdelijke werkervaring werd begin dit jaar ingevoerd voor mensen die door een gebrek aan ervaring moeilijk aan een job raken. Samen met het OCMW wordt gezocht naar een stage of opleiding die de kansen op de arbeidsmarkt kan verhogen. De medewerkers van de OCMW's volgen daartoe een opleiding bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).



Negentig OCMW's hebben totnogtoe de stap gezet. Vooral Antwerpen is bijzonder actief, met 445 opgestarte trajecten, maar ook in steden als Gent, Brugge en Hasselt wordt de tijdelijke werkervaring toegepast.



Axel Ronse is tevreden met de cijfers. "Meer dan ooit moeten we het beschikbare talent activeren en bovendien is werk de beste bescherming tegen armoede", zegt hij. In hoeveel gevallen het traject effectief tot een job heeft geleid, moet evenwel nog blijken.