Recordaantal vacatures in Vlaanderen

12/04/17 - 13u21 Bron: Belga

Het aantal vacatures dat wordt aangemeld bij de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB gaat nog altijd in stijgende lijn, en fors. In maart werden er 23.439 vacatures gemeld, 21 procent meer dan in maart vorig jaar en het hoogste maandcijfer in minstens vijf jaar. Dat blijkt uit de statistieken van de VDAB.